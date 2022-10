Claudio Kammerknecht trifft traumhaft mit der Hacke Der gebürtige Emmendinger Claudio Kammerknecht hat sich bei Dynamo Dresden bestens eingelebt

Elf Jahre hatte Claudio Kammerknecht für den SC Freiburg in diversen Jugendmannschaften und der zweiten Mannschaft, zuletzt in der dritten Liga, gespielt, ehe er im Vorfeld der Saison zu Dynamo Dresden gewechselt war. Dort gehört der in Emmendingen geborene Verteidiger seit dem zweiten Spieltag in der dritten Liga ausnahmslos zum Stammpersonal und überzeugt mit guten Leistungen.

Am Sonntag beim 3:2-Heimerfolg gegen den VfL Osnabrück gelang dem 23-Jährigen am elften Spieltag bereits sein drittes Saisontor. In der 71. Spielminute traf er nach einer Hereingabe von der rechten Seite herrlich mit der Hacke. „Die zweite Halbzeit war unbeschreiblich“, sagte Kammerknecht, der mit seiner Mannschaft einen 0:2-Pausenrückstand drehen konnte. Derart torgefährlich wie in dieser Saison war der großgewachsene Innenverteidiger in seiner Zeit beim SC Freiburg selten. „Auch die ersten beiden Tore habe ich vor der Kurve in Dresden erzielt. Dieses Tor jetzt am Sonntag verursachte bei mir Gänsehaut am ganzen Körper“, sagte Kammerknecht, der mit seinen Dresdnern auf den vierten Platz kletterte und damit auch den SC Freiburg II in der Drittligatabelle überholen konnte.