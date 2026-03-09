Clarholzer sind weiter im Flow

Trainer Christian Lichte feiert mit Victoria Clarholz den nächsten Sieg. – Foto: Philipp Bülter

Herzebrock-Clarholz. Das Zwischenhoch des TSV Victoria Clarholz in der Fußball-Oberliga hält weiter an. Der 2:0 (2:0)-Sieg bei RW Ahlen war die fünfte Begegnung in Folge ohne Niederlage und hat das Team von Trainer Christian Lichte auf den achten Tabellenrang vorrücken lassen. Im Gegenzug rückt ein Abstieg des ehemaligen Zweitligisten aus Ahlen in die 6. Liga immer näher.

Eine Rote Karte für RWA-Coach Marcel Stöppel bereits Mitte der ersten Halbzeit war Ausdruck des ramponierten Nervenkostüms beim Tabellenvorletzten. Dabei trugen die Gäste mit einem mutigen Auftritt wesentlich zu den Aufgeregtheiten im Wersestadion bei, indem sie früh den letztlich entscheidenden Zwei-Tore-Vorsprung vorlegten. Janis Büscher spielte sich in der 14. Minute bis in den Fünfmeterraum durch, und Julius Wiedemann musste aus Kurzdistanz nur noch zum 0:1 vollenden. Gut 20 Minuten später schloss Nick Flock einen schnellen Gegenangriff mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze gekonnt zum 0:2 ab (37.).