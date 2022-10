Clarholz zittert sich nach 3:0 Führung zum 3:2 Sieg

Christopher Hankemeier musste weiterhin auf die Verletzten Linnemann und Ellguth verzichten. Ehlers spielte am Vortag in der Kreisliga A. Im Vergleich zur 0:1 Niederlage in Paderborn veränderte Hankemeier seine Elf auf zwei Positionen, Herzog und Van der Veen nahmen auf der Bank platz dafür starteten Pollmann sowie Eugen Dreichel. Sein Gegenüber Yakup Göksu Trainer der TSG Sprockhövel musste auf Torwart Knälmann(Operation am Finger) verzichten, ansonsten standen ihm alle Spieler zur Verfügung. Dagott kehrte nach Gelb/Rot Sperre wieder in die Startelf zurück, ebenso Hendel, Husidic und Deniz. Multari, Gilani, Eurich und Arifi nahmen auf der Bank Platz.

Die ersten Minuten gehörten ganz klar Clarholz, die begannen druckvoll in die Partie, versuchten den Gegner sofort unter Druck zu setzten durch hohes pressing und frühes anlaufen auf den Ballführenden Gegenspieler. Es dauerte keine Vier Minuten bis zu ersten Möglichkeit für die Heimmannschaft, Flock setzte seinen abschluss jedoch ans außennetz(4.). Clarholz fand leichter ins Spiel störte den Gegner bereits beim Spielaufbau erarbeitete sich ein Übergewicht zwang den Gegner zu Fehlern. Sprockhövel kam erst gar nicht ins Rollen, tat sich sehr schwer, viele Zuspiele waren zu ungenau und viele einfache Fehler führten nicht zur Sicherheit im Spiel. Die Clarholzer Jungs hatten das Spiel zu dem Zeitpunkt komplett unter ihrer Kontrolle und den Ball meist in den eigenen Reihen. Folgerichtig gingen die Hausherren mit der Zweiten Möglichkeit im Spiel in Führung, Eugen Dreichel musste nach starker vorarbeit von Aygün den Ball im strafraum nur noch zur verdienten 1:0 Führung einschieben (29.). Infolgedessen ließ man nichts anbrennen und bestimmte das Spiel, wirkte in ihren angriffen zielstrebiger. Die Belohnung war dann das 2:0 durch Flock der sehr gut in Szene gesetzt wurde, frei vor Höh nur noch die Ecke aussuchen musste(37.). Von den überforderten Gästen kam bis auf einen Pfostentreffer von Wasilewski(45+1) im ersten Durchgang wenig . So ging es mit einer 2:0 Pausenführung für die Clarholzer in die Kabine.

Yakup Göksu reagierte brachte zur zweiten Halbzeit gleich zwei frische Kräfte. Cakir und Hendel blieben draussen, neu in das Spiel kamen Arifi sowie Gilani. Aber es waren die Clarholzer Jungs die das frühe Tor im zweiten Durchgang machten, Muja vollendete eine gute hereingabe von Mrozek zum 3:0 (49.). Das Spiel sei entschieden, eine 3:0 Führung im Rücken, hier sollte nichts mehr anbrennen, dachten die meisten Zuschauer im Holzhofstadion. Aber falsch gedacht es wurde noch enger als es jeder für möglich gehalten hätte zu harmlos waren die Sprockhöveler bis zu dem Zeitpunkt. Völlig aus dem nichts verkürzte Ishak Dogan zum 1:3 mit einem volleyschuss an die Latte von da sprang die Kugel dann über die Linie(52.). Die Hausherren hatten eigentlich alles im Griff gehabt und standen defensiv sicher aber Sprockhövel witterte ihre Chance, auch weil Clarholz den Sack nicht zu machte und beste Gelegenheiten liegen ließ sowie Cylkowski der kam im strafraum frei zum schuss seinen schlenzer fischte Höh noch aus dem Eck(57.). Im Gegenzug war es erneut Ishak Dogan der seine Mannschaft nach einem Freistoß zum 2:3 Anschlusstreffer brachte(62). 28 Minuten blieben den aufopferungsvoll kämpfenden Gästen noch um das Spiel völlig auf dem kopf zu stellen . Wasilewski rückte in den Fokus als er das 3:3 verpasste und an einer scharfen hereingabe knapp vorbei grätschte(64.). Clarholz musste zittern, das Spiel wurde intensiver mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld, die Gäste waren nun drin im Spiel obwohl man nach dem 3:0 eigentlich K.O war. Die Gäste drückten mit vielen Flanken und hohen Bällen nach vorne, das Spiel wurde offener, man mühte sich. Die Chancen hatte aber weiterhin die Heimmannschaft, Muja schuss leicht abgefälscht ging am rechten pfosten vorbei(68.). Das Spiel wurde unruhig, Hankemeier brachte Baum für Ströker um die defensive zu stabilisieren, war sauer das Grunwald bei einem Wechsel zu lange brauchte um sich das Trikot anzuziehen, die Nervosität war auch auf der Trainerbank zu spüren, bloß die 3:2 Führung über die Zeit retten. Grunwald kam für Mrozek(74.). Sprockhövel hatte Glück das Clarholz ihre besten Torchancen nicht machte, Grunwald nach einer ecke sein Kopfball wurde auf der Linie geklärt(74). Kurz darauf Flock der einen Freistoß auf das tor setzte, Clykowski irritierte dabei den Torhüter Höh so stark das er den Ball erst im letzten Moment sah noch die Hand zwischen brachte(77.). Das Spiele war eng wurde hitziger, Sprockhövel spielte weiter mutig nach vorne, die Elf von Yakup Göksu zeigte nach dem 0:3 Moral kämpfte sich immer weiter in die Clarholzer hälfte verlagerte das Spiel immer mehr. In der 83 Minute dann fast das 3:3 aber Weiß konnte freistehend nach einer Ecke von Ishak Dogan den Ball nicht mehr druckvoll auf das Tor bringen(83.). Die Schlussoffensive brach an viele Flanken in den Strafraum mussten die Gäste nun bereinigen, man verlor die Bälle nun zu schnell wurde nervös es ging hin und her, das Spiel wurde hektisch in den letzten Minuten. 5 Minuten Nachspielzeit gab Schiedsrichter Denis Magne oben drauf, die Gäste warfen nun alles nach vorne auch Torhüter Höh durfte mit nach vorne, zwei Ecken und einen Freistoß musste man noch überstehen dann kam der erlösende Schlusspfiff.