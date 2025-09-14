Clarholz fertigt Ahlen ab - SGW furios - Ennepetal verliert weiter

Der SV Westfalia Rhynern musste nach dem 1:1-Remis gegen den DSC Arminia Bielefeld II den Platz an der Sonne abgeben. Der SV Lippstadt 08 (3:0 gegen den 1. FC Gievenbeck) und der TSV Victoria Clarholz (3:0 gegen RW Ahlen) führen nun mit 13 Zählern die Tabelle an. Auch der ASC 09 Dortmund (2:0 gegen den TuS Hiltrup) überflügelte Rhynern.
Rhynerns Kapitän Michael Wiese resümierte in der Lokalpresse "Westfälischer Anzeiger" nach der Partie: „Das ist extrem bitter. Das sind am Ende die Punkte, die fehlen. Die schießen einmal aufs Tor – und treffen. Wir machen ein gutes Spiel, aber letztlich fehlen uns die Tore."
Lippstads Coach Felix Bechtold sagte in der Lokalpresse "Der Patriot": "Man hat schon gesehen, dass wir die vielen Verletzten nicht immer eins zu eins ersetzen können. Insgesamt aber hat sich die Mannschaft ein großes Kompliment verdient. Ich fand, es war ein hochinteressantes Oberliga-Spiel zweier junger Teams. Am Ende waren wir vielleicht ein bisschen reifer und haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen."
Die SG Wattenscheid 09 bleibt in der laufenden Spielzeit ohne Gegentor (5:0 gegen die SG Finnentrop/Bamenohl), zog aufgrund des besseren Torverhältnisses ebenfalls an Rhynern vorbei und rangiert mit einer Partie weniger als "Quotienten-Spitzenreiter" auf Platz 4.
Am Tabellenende werden die Sorgen beim TuS Ennepetal immer größer. Die 0:2-Pleite bei der SpVgg Vreden war die sechste Niederlage im sechsten Spiel. Tabellenvorletzter bleibt Regionalliga-Absteiger Türkspor Dortmund, der beim SC Preußen Münster II mit 2:4 verlor.
Ennepetals Coach Sebastian Westerhoff äußerte sich nachdenklich in der Lokalpresse "Westfalenpost": „Die Ernüchterung ist brutal. Es ist für einen Verein und einen Trainer nicht fassbar, wie man sich fühlt, wenn man es so noch nie erlebt hat. Und das habe ich noch nie. Man zieht seine Schlüsse und überlegt, woran es liegt. Das ist meine Verantwortung, dafür mache ich es mit Herzblut. Es ist normal, egal in welcher Phase man sich bewegt. Im Moment ist es aber sehr schwer.“
Türkspor-Coach Maximilian Borchmann nimmt in der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" seine Spieler in die Verantwortung: "Wir haben 20 bis 25 Torchancen,Münster hatte drei. Aber sie machen vier Tore, wir nur zwei. Das ist Unvermögen. Wir hatten drei totale Blackouts, wo wir eiskalt bestraft werden. Wenn das nicht irgendwann im Kopf ankommt, dann wird das eine ganz schwere Saison.“
Die SpVgg Erkenschwick sicherte sich einen 2:1-Last-Minute-Sieg gegen die TSG Sprockhövel. Überschattet wurde die Partie von einem medizinischen Notfall in der Nachspielzeit. Dem Erkenschwicker Stürmer Brightney Igbinadolor geht es inzwischen aber wieder besser.
Last but not least trennten sich der SV Schermbeck und der SC Verl II 1:1-unentschieden und blieben im unteren Tabellendrittel.
Der 6. Spieltag im Überblick:
SG Wattenscheid 09 – SG Finnentrop/Bamenohl 5:0
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Emirhan Hacioglu, Albin Thaqi, Tom Sindermann (80. Laurenz Kegel), Eduard Renke, Mike Lewicki (60. Steve Tunga), Berkan Firat (69. Nico Buckmaier), Finn Wortmann (74. Deniz Duran), Ilias Anan, Kevin Schacht (73. Jermaine Jann) - Trainer: Christopher Pache
SG Finnentrop/Bamenohl: Christian Bölker, Maximilian Humberg, Felix Antonio Schmitt, Melvin Musangu, Nicolas Herrmann (84. Jan Klingenspohr), Gordon Meyer, Nasim Chatar (28. Christopher Hennes), Marlon Zilz (47. Marcel Becker), Eren Albayrak, Luca Uwe Herrmann, Maurice Danielle Werlein (58. Anas Akhabach) - Trainer: Jonas Ermes
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 1077
Tore: 1:0 Kevin Schacht (10.), 2:0 Kevin Schacht (15.), 3:0 Finn Wortmann (34.), 4:0 Kevin Schacht (72. Foulelfmeter), 5:0 Ilias Anan (79.)
Rot: Melvin Musangu (71./SG Finnentrop/Bamenohl/)
Gelb-Rot: Felix Antonio Schmitt (83./SG Finnentrop/Bamenohl/)
Victoria Clarholz – Rot Weiss Ahlen 3:0
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Markus Baum, Janis Büscher (80. Leon van der Veen), Julian Linnemann, Sinan Aygün (9. Jonas Ströker), Julius Max Wiedemann, Philpp Lamkemeyer, Can Yilmaz (85. Deniz Aygün), Arian Papenfort (90. Lazar Kahraman), Nick Flock (65. Marco Pollmann) - Trainer: Christian Lichte
Rot Weiss Ahlen: Alexander Hahnemann, Tim Breuer (35. Bruno Soares) (72. Mattias Hanchard), Kilian Hornbruch, Fabian Holthaus, Hakan Sezer (68. Aristote Lufuankenda), Marius Müller, Ben Binyamin, Sergio Baris Gucciardo (58. Kevin Freiberger), Davin Wöstmann (68. Murat Keskinkilic), Gianluca Di Vinti, Emro Curic - Trainer: Luka Tankulic
Schiedsrichter: Markus Exner - Zuschauer: 483
Tore: 1:0 Sinan Aygün (21.), 2:0 Nick Flock (27.), 3:0 Deniz Aygün (90.+4)
ASC 09 Dortmund – TuS Hiltrup 2:0
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Anes Dziho, Lars Warschewski, Jannik Urban (90. Mats Wilkesmann), Elias Boadi Opoku (79. Josip Kopecki), Rafael Camprobin (56. Dan Tshibaka Tshimanga), Samer-Amer Sarar (66. Luis Sebastian Kehl), Maximilian Podehl (87. Joel Schlotter) - Trainer: Marco Stiepermann
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Joschka Brüggemann (77. Mats Feckler), Justin Mittmann, Lukas Berger (59. Mohammed-Ali Khan), Dickens Toka, Enoch Moussa (72. Linus Gröger), Jonas Weißen (72. Cris Adeyeemi Ojo), Felix Hesker, Shayan Sarrafyar (46. Till Dresemann), Felix Bußmann, Janus Scheele - Trainer: Marcel Stöppel
Schiedsrichter: Sven Wensing - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Maximilian Podehl (3.), 2:0 Maximilian Podehl (49.)
SV Schermbeck – SC Verl II 1:1
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Jonas Erwig-Drüppel (46. Jos Krechting), Lennart Bollenberg, Kerem Sengün, Christopher Stöhr, Miles Grumann (73. Fynn Broos), Eren Özat (46. Miles Colin Kappler), Bilal Akhal, Venis Uka (46. Mustafa Gürpinar), Jamal El Mansoury (61. Tyler Mehnert) - Trainer: Engin Yavuzaslan
SC Verl II: Julian Fuest, Moritz Lamkemeyer, Dennis Simic, Adrian Nezir (46. Emmanuel Bamba), Alessandro Toia (69. Cristiano Andre Sonntag), Fabian Jurisic, Sekou Eickholt, Janis Seiler (90. Manuel Adrian Harmann), Henry Obermeyer, Noah Heim, Louis Ahenkora (90. Seung-ho Hwang) - Trainer: Przemek Czapp
Schiedsrichter: Philip Roedig - Zuschauer: 57
Tore: 0:1 Louis Ahenkora (19. Foulelfmeter), 1:1 Kerem Sengün (77.)
SpVgg Vreden – TuS Ennepetal 2:0
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Bernd Verwohlt, Kilian Heisterkamp, Felix Mensing, Dennis Wüpping (92. Janis Terhörst), Martin Sinner (83. Matteo Anton Geesink), Lars Bleker (70. Mika Völker), Leon Kondring (93. Kevin Meise), Nicolas Ostenkötter (89. Neo Jason Muhr), Maximilian Hinkelmann, Julius Gerster - Trainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Sebastian Lötters, Tomislav Simic, Mehmet Serif Dalyanoglu (87. Maxwell Bimpeh), Robin Gallus, Cedrick Hupka (62. Lilian-Gabriel Reyes Mellado), Duje Goles (62. David Vaitkevicius), Christoph van der Heusen, Julian Kray (70. Ramin Roodbareki Shabani), Arda Nebi, Kevin Hagemann - Trainer: Sebastian Westerhoff
Schiedsrichter: Niklas Erkeling - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Julius Gerster (35. Foulelfmeter), 2:0 Julius Gerster (71.)
SpVgg Erkenschwick – TSG Sprockhövel 2:1
SpVgg Erkenschwick: Luca Janosch, Mike Jordan, Ole Overhoff, Michael-Marvin West, Marius Lackmann, Dzenan Pilica, Dario Biancardi (86. Brightney Igbinadolor), Dylan Pires (83. Veron Osmani), Bajrush Osmani, Lukas Matena, Cem-Ali Dogan (66. Barbaros Inan) - Trainer: Nassir Malyar
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Simon Hendel, Ishak Dogan (83. Alen Cengic), Deniz Yasar, Matti Pickel, Max Michels, Cihat Topatan (83. Aleksander Dimitrov), Fatih Öztürk, Ibrahim Bulut, Agon Arifi (90. Finlay Sube), Zakaria Anhari - Trainer: Andrius Balaika
Schiedsrichter: Luca-Noél Perschke - Zuschauer: 248
Tore: 0:1 Ibrahim Bulut (8.), 1:1 Dario Biancardi (71.), 2:1 Barbaros Inan (90.+2)