Clarholz entthront den Spitzenreiter Nach schwacher erster Halbzeit dreht die Victoria in Bövinghausen auf.

„Wir haben den Spitzenreiter auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt“, beschrieb Christopher Hankemeier diesen Coup mit viel Schalk in der Stimme aber auch mit ebenso viel Stolz auf die Leistung der Mannschaft. Hankemeiers Analyse der ersten Halbzeit ist dabei ein weiterer Nachweis dafür, dass beim Victoria-Coach kein Größenwahn ausgebrochen ist. „In den ersten 45 Minuten waren wir schlecht, mich eingeschlossen“, gab Hankemeier zu, dass seine Taktik zunächst nicht aufging.

„Ich habe mit Leon Heinemann und Nick Flock auf zwei schnelle Angreifer gesetzt, aber weil wir im Mittelfeld dadurch viel zu selten Zugriff in den Zweikämpfen fanden, ging meine Rechnung nicht auf“, betrieb Hankemeier Selbstkritik. Der frühe Gegentreffer zum 1:0 bereits in der ersten Spielminute blieb zum Glück die einzige Strafe für den schwachen Auftritt der Gäste, zumal Jan Grunwald nach der einzig erwähnenswerten Offensivaktion kurz vor dem Pausenpfiff auch noch zum 1:1-Ausgleich traf.

Nach der Halbzeitpause revidierten Trainer und Spieler ihre Fehler. Marlon Herzog verstärkte anstelle des ausgewechselten Stürmers Heinemann (Hankemeier: „Für Leon tut es mir leid, denn es lag nicht an ihm, dass wir so sehr unterlegen waren“) die Mittelfeldzentrale. Fortan entschieden die Gäste die Mehrzahl der Zweikämpfe für sich und drehten gegen einen konsternierten TuS Bövinghausen das Spiel.

Nick Flock nutzte eine schnelle Umschaltaktion zum 1:2 (68.) und nach Oliver Cylkowskis Strafstoßtor zum 1:3 (74., Gentrit Muja war gefoult worden), ließen die Carholzer endgültig nichts mehr anbrennen. Nick Flock machte nach dem nächsten Konter zum 1:4 zum Deckel drauf (81.). „Es hat Riesenspaß gemacht, der Mannschaft in der zweiten Halbzeit zuzusehen“, freute sich Christopher Hankemeier über einen am Ende „sogar in dieser Höhe verdienten Sieg.“ Am Sonntag gegen den TuS Erndtebrück kann der TSV Victoria Clarholz den erstaunlichen Erfolgsweg in der Oberliga forsetzen.

Victoria Clarholz: Ackermann – Kahraman, Brück, Baum. Mrozek – Grunwald (72. Ströker), Aygün (83. Hesse), Cylkowski, Muja (90. van der Veen) – Heinemann (46. Herzog), Flock (87. Dreichel).