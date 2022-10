Clarholz düpiert Bövinghausen - Rhynern zurück auf Platz 1 Am 11. Spieltag ist der SV Westfalia Rhynern auf Platz 1 zurückgekehrt.

Bei der SG Finnentrop/Bamenohl fuhr Westfalia Rhynern einen knappen 2:1-Zittersieg ein. Die Sauerländer waren in Führung gegangen und hatten auch in der 2. Halbzeit Chancen auf die erneute Führung oder später noch den Ausgleich. So aber nahm der Hammer Stadtteilverein die drei Punkte auf die Heimreise mit und löst nach vier Spieltagen wieder den TuS Bövinghausen an der Spitze ab.

Bei den Dortmunder schien zunächst alles nach Plan zu laufen. Doch den ganz frühen Rückstand glich Victoria Clarholz kurz vor der Pause aus und übernahm in der zweiten Hälfte immer mehr das Kommando, so dass ein souveräner Auswärtsdreier eingefahren wurde, mit dem die Ostwestfalen plötzlich sogar in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen stehen. Für Bövinghausen-Coach Sebastian Tyrala wird das Fahrwasser nach der zweiten 1:4-Klatsche in Folge nun wesentlich unruhiger.

Der SC Preußen Münster II verpasste den Sprung auf Platz 2, da dem FC Eintracht Rheine durch Joker Fabian Kerelej in der Nachspielzeit der 2:2-Ausgleich gelang. In Schlagdistanz zum TuS Bövinghausen ist wieder der SC Paderborn 07 II, der die 2:0-Pausenführung bei den Sportfreunde Siegen nach Hause brachte, auch weil Keeper Jovan Jovic einen Strafstoß parierte. Der FC Gütersloh ist nach dem zweiten souveränen Heimsieg mittendrin im Aufstiegskampf angekommen. Trotz Halbzeitführung ging der 1. FC Gievenbeck verdient als Verlierer vom Platz.

Der ASC 09 Dortmund klettert nach dem zweiten Zu Null-Sieg in Folge bereits auf Platz 7. Maxi Podehl, wer auch sonst, erzielte das Goldene Tor des Tages gegen Schlusslicht TuS Ennepetal. So ist die lange Torlos-Serie unter Neu-Coach Dennis Hübner fast schon vergessen. Und mit "nur noch" sieben Punkten Rückstand auf Platz 2 sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus.

Wie Rheines Coach Rainer Sobiech bewies auch Engin Yavuzaslan den richtigen Riecher. Joker Zachary Hamm erzielte für die SpVgg Vreden kurz nach seiner Einwechslung in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer gegen die TSG Sprockhövel, die auf den viertletzten Platz abrutschte.

Neben dem TuS Ennepetal stehen wieder die Sportfreunde Siegen auf einem direkten Abstiegsplatz, da der Delbrücker SC beim TuS Erndtebrück punktete.

Tolga Özdemir und Alexander Schlüter sorgten bereits am Freitagabend für den 2:0-Erfolg des SV Schermbeck, womit dieser zum vierten Mal in Folge ungeschlagen blieb und sich aus dem Tabellenkeller geschoben hat.

>>> zur aktuellen Tabelle