Clara Fünfgeld vom FC Heitersheim ist "Amateurin des Jahres" Clara Fünfgeld vom FC Heitersheim gewinnt die Wahl von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 13:27 Uhr · 0 Leser

Clara Fünfgeld aus Südbaden lebt den Amateurfußball – jetzt folgt die Anerkennung auf Bundesebene: Die 25 Jahre alte Jugendleiterin, Trainerin der B-Juniorinnen und Spielerin der Frauenmannschaft des FC Heitersheim hat die deutschlandweite Wahl von FUSSBALL.DE gewonnen. Mit dem Sieg tritt sie in die Fußstapfen von Michael Bauder (FC Wehr 1912), der die Wahl zum "Amateur des Jahres" zuvor gewonnen hatte. Damit geht die Auszeichnung wie im Vorjahr nach Südbaden – ein starkes Zeichen für das hiesige ehrenamtliche Engagement im Sport.

Clara Fünfgeld setzt sich beim FC Heitersheim mit großem Engagement für den Mädchen- und Frauenfußball ein. Da es in ihrem Verein zunächst keine Mädchenabteilung gab, legte die "Kämpferin für Chancengleichheit" im Jahr 2020 selbst dafür den Grundstein und baute die neue Abteilung über Jahre hinweg kontinuierlich aus. Heute gibt es fünf Juniorinnenteams mit mehr als 100 Spielerinnen. Neben ihrer Rolle als Spielerin der Frauenmannschaft ist Fünfgeld Jugendleiterin und Trainerin der B-Juniorinnen. Sie organisiert den Spielbetrieb, leitet Trainingseinheiten und steht fast täglich auf dem Platz. Ihr Ziel ist es, Mädchen langfristige Perspektiven im Fußball zu bieten und andere dazu zu motivieren, sich ebenfalls im Verein zu engagieren. Neben Fünfgeld wurde in der 10. Ausgabe der Wahl auch Olaf Jödicke aus dem Niedersächsischen Fußballverband geehrt: Der 62-jährige Torwart, G-Jugend-Trainer und Tausendsassa beim VfB Südharz ist seit Jahrzehnten eine feste Größe beim VfB Südharz und engagiert sich dort in nahezu allen Bereichen. Auch abseits des Platzes packt Jödicke mit an und kümmert sich um Verein und Umfeld. Selbst nach zwei Herzinfarkten und einer schweren Operation kämpfte er sich zurück und stand schon wenige Monate später wieder auf dem Fußballplatz. Angetrieben von Leidenschaft und Verantwortungsgefühl, möchte er dem Fußball etwas zurückgeben und seinen Verein langfristig stärken.

Prominente Jury, starke Beteiligung Clara Fünfgeld und Olaf Jödicke werden im Laufe des Jahres durch Ronny Zimmermann, 1. DFB-Vizepräsident Amateure, offiziell geehrt. Zudem dürfen sich die Amateurfußballerin und der Amateurfußballer des Jahres 2025/2026 auf Trikotsätze für ihre Vereine und je zwei VIP-Tickets zu einem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaften freuen.