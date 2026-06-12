Clara Fünfgeld vom FC Heitersheim ist "Amateurin des Jahres"

Clara Fünfgeld aus Südbaden lebt den Amateurfußball – jetzt folgt die Anerkennung auf Bundesebene: Die 25 Jahre alte Jugendleiterin, Trainerin der B-Juniorinnen und Spielerin der Frauenmannschaft des FC Heitersheim hat die deutschlandweite Wahl von FUSSBALL.DE gewonnen. Mit dem Sieg tritt sie in die Fußstapfen von Michael Bauder (FC Wehr 1912), der die Wahl zum "Amateur des Jahres" zuvor gewonnen hatte. Damit geht die Auszeichnung wie im Vorjahr nach Südbaden – ein starkes Zeichen für das hiesige ehrenamtliche Engagement im Sport.
Clara Fünfgeld setzt sich beim FC Heitersheim mit großem Engagement für den Mädchen- und Frauenfußball ein. Da es in ihrem Verein zunächst keine Mädchenabteilung gab, legte die "Kämpferin für Chancengleichheit" im Jahr 2020 selbst dafür den Grundstein und baute die neue Abteilung über Jahre hinweg kontinuierlich aus. Heute gibt es fünf Juniorinnenteams mit mehr als 100 Spielerinnen. Neben ihrer Rolle als Spielerin der Frauenmannschaft ist Fünfgeld Jugendleiterin und Trainerin der B-Juniorinnen. Sie organisiert den Spielbetrieb, leitet Trainingseinheiten und steht fast täglich auf dem Platz. Ihr Ziel ist es, Mädchen langfristige Perspektiven im Fußball zu bieten und andere dazu zu motivieren, sich ebenfalls im Verein zu engagieren.
Neben Fünfgeld wurde in der 10. Ausgabe der Wahl auch Olaf Jödicke aus dem Niedersächsischen Fußballverband geehrt: Der 62-jährige Torwart, G-Jugend-Trainer und Tausendsassa beim VfB Südharz ist seit Jahrzehnten eine feste Größe beim VfB Südharz und engagiert sich dort in nahezu allen Bereichen. Auch abseits des Platzes packt Jödicke mit an und kümmert sich um Verein und Umfeld. Selbst nach zwei Herzinfarkten und einer schweren Operation kämpfte er sich zurück und stand schon wenige Monate später wieder auf dem Fußballplatz. Angetrieben von Leidenschaft und Verantwortungsgefühl, möchte er dem Fußball etwas zurückgeben und seinen Verein langfristig stärken.
Prominente Jury, starke Beteiligung
Clara Fünfgeld und Olaf Jödicke werden im Laufe des Jahres durch Ronny Zimmermann, 1. DFB-Vizepräsident Amateure, offiziell geehrt. Zudem dürfen sich die Amateurfußballerin und der Amateurfußballer des Jahres 2025/2026 auf Trikotsätze für ihre Vereine und je zwei VIP-Tickets zu einem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaften freuen.
In der dreiwöchigen Votingphase auf FUSSBALL.DE gingen für die zehn nominierten Kandidat*innen insgesamt rund 5400 Stimmen ein. Zusätzlich zur Abstimmung der User hatte eine Jury ihr Urteil abgegeben. Diesem Gremium gehörten DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Ronny Zimmermann, die DFB-Kapitäne Giulia Gwinn und Joshua Kimmich sowie Luisa Krückl (SV 1920 Leiselheim) und Michael Bauder (FC Wehr 1912), die Amateure des Jahres 2024/2025, an.
Würdigung für gelebtes Ehrenamt
Lob gibt es auch von oberster Stelle: „Clara Fünfgeld und Olaf Jödicke sind zwei Persönlichkeiten, die mit ihrem Einsatz Maßstäbe setzen – für ihre Teams, ihre Vereine und weit darüber hinaus. Sie stehen exemplarisch für alle Menschen, die mit ihrer Leidenschaft, ihrer Hingabe und ihrem unermüdlichen Einsatz in den Vereinen das Rückgrat des deutschen Fußballs bilden. Alle Nominierten hätten den Titel mehr als verdient, denn sie stehen alle für gelebten Teamgeist, Herzblut und Hingabe. Sie sind tragende Säulen unserer sozialen Infrastruktur", so Bernd Neuendorf.
Und Ronny Zimmermann ergänzt: "Wir küren nun schon seit einem Jahrzehnt die Amateure des Jahres. Das unterstreicht, wie wichtig es dem DFB und seinen Landesverbänden ist, ehrenamtliches Engagement zu fördern, sichtbar zu machen und wertzuschätzen. An der Basis wird unglaubliche Arbeit geleistet. Clara Fünfgeld und Olaf Jödicke sind würdige Sieger der Jubiläumsausgabe der Amateure des Jahres. Ihre persönlichen Geschichten haben mich tief beeindruckt. Ich freue mich sehr auf die Vereinsbesuche beim FC Heitersheim und VfB Südharz."
Mit ihrem unermüdlichen Einsatz steht Clara Fünfgeld stellvertretend für alle Menschen, die in Südbaden und ganz Deutschland mit Herzblut den Amateurfußball tragen. Wir sagen Danke und Glückwunsch!