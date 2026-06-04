Clara Fünfgeld, FC Heitersheim, in Top Fünf zur "Amateurin des Jahres"

Clara Fünfgeld – Foto: Verein, Norbert Kreienkamp

Clara Fünfgeld ist beim FC Heitersheim ein Tausendsassa: Sie ist Jugendleiterin, Trainerin und zentrale Spielerin beim Landesligisten. Fünfgeld steht zur bundesweiten Wahl der "Amateurin des Jahres". Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Die Anzahl an Spielgemeinschaften steigt, die Menge an Jugendteams nimmt konstant ab. Vereine, die reine Mädchenmannschaften stellen, sind rar – wenn es punktuell anders ist, dann hängt es nicht selten mit dem großen Engagement Einzelner zusammen. So ist es auch beim FC Heitersheim. Denn Clara Fünfgeld wirkt im Markgräflerland als Gegenentwurf des nationalen Trends: Sie hat gemeinsam mit vielen Helferinnen und Helfern etwas aufgebaut, das Respekt verdient und in vielerlei Hinsicht auch ganz besonders ist. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Die Abstimmung zur "Amateurin des Jahres" und zum "Amateur des Jahres" läuft noch bis zum 11. Juni (16 Uhr) unter https://voting.fussball.de