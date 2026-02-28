Claaßen: „Wir wollen natürlich den Heimvorteil nutzen“

Trainer Steffen Claaßen blickt mit vorsichtigem Optimismus auf den Re-Start: „Tatsächlich ist es aber nach der schneereichen Vorbereitung noch ein Fragezeichen, wo wir selbst und wo der Gegner steht.“ Die äußeren Bedingungen hätten in den vergangenen Wochen nicht immer einen reibungslosen Trainingsbetrieb zugelassen. Dennoch stellt der Coach klar: „Wir wollen natürlich den Heimvorteil nutzen und legen alles daran, erfolgreich in 2026 zu starten.“