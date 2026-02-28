Claaßen: „Wir wollen natürlich den Heimvorteil nutzen“

Der Tabellendritte SCW Göttingen empfängt am Sonntag (15 Uhr) den SV Rotenberg zum Auftakt nach der Winterpause in der Bezirksliga Braunschweig 4. Mit 29 Punkten aus 16 Spielen liegt der SCW in Schlagdistanz zur Spitze, während Rotenberg mit 17 Zählern im gesicherten Mittelfeld rangiert. Das Hinspiel im August endete in einem 2:2.
Trainer Steffen Claaßen blickt mit vorsichtigem Optimismus auf den Re-Start: „Tatsächlich ist es aber nach der schneereichen Vorbereitung noch ein Fragezeichen, wo wir selbst und wo der Gegner steht.“ Die äußeren Bedingungen hätten in den vergangenen Wochen nicht immer einen reibungslosen Trainingsbetrieb zugelassen. Dennoch stellt der Coach klar: „Wir wollen natürlich den Heimvorteil nutzen und legen alles daran, erfolgreich in 2026 zu starten.“
Mit 48 erzielten Treffern stellt der SCW eine der offensivstärksten Mannschaften der Liga, muss sich jedoch auf eine kompakte Rotenberger Defensive einstellen, die bislang nur 24 Gegentore zugelassen hat. Gerade nach einer langen Vorbereitung ohne Pflichtspielrhythmus könnte die Tagesform entscheidend sein. Für Göttingen bietet sich die Chance, den Druck auf die Spitzenteams aufrechtzuerhalten und den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde zu legen.