CL-Qualifikation: LASK trifft auf schottischen Traditionsklub Celtic

– Foto: Timo Scharer

Mit dem Celtic FC ist der 58 -fache schottische Meister zu Gast in Linz. Die Schotten sicherten sich auch in der vergangenen Saison den Meistertitel. Insgesamt nahm Celtic bereits 31 -mal an der UEFA Champions League teil, davon zwölfmal an einer Gruppen - bzw. Ligaphase seit Einführung des modernen Formats im Jahr 1992. In der Saison 1966/67 gewann „The Bhoys“ den bedeutendsten europäischen Klubwettbewerb. Bereits 2014 kam es zu einem Freundschaftsspiel gegen den LASK, das Celtic Glasgow mit 5:2 für sich entscheiden konnte.



Cheftrainer Didi Kühbauer: „Celtic Glasgow ist eine sehr traditionsreiche Mannschaft, die gemeinsam mit den Glasgow Rangers den schottischen Fußball seit Jahrzehnten prägt. Auch in der vergangenen Saison haben sie erneut die Meisterschaft gewonnen und sind deshalb in diesem Duell der Favorit. Wir werden in beiden Spielen eine starke Leistung brauchen, um unsere Chance zu nutzen. Im Fußball kann vieles passieren. Wir freuen uns auf diese Aufgabe und werden alles daransetzen, das Beste daraus zu machen."