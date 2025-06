CL Quali-Runde 2: Differdingen würde auf den FC Kopenhagen treffen

Champions League - Qualifikation 2.Runde

Sollte der FC Differdingen 03 sich in der ersten Qualifikationsrunde der UEFA Champions League gegen Drita (KOS) durchsetzen, würde man in der zweiten Runde auf das dänische Topteam FC Kopenhagen treffen. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch. Das Hinspiel würde am 22. oder 23.Juli ausgetragen werden, das Rückspiel am 29. oder 30.7.2025.