CL-Quali 2025/26: Auslosung der ersten Runde am 17. Juni

Die Qualifikation ist in zwei Pfade unterteilt: den Champions Path für die Meister der nationalen Ligen und den League Path für die Nicht-Meister, die sich über ihre Platzierungen in den Ligen qualifizieren. In der ersten Qualifikationsrunde treten 28 Mannschaften an, die nach UEFA-Klubkoeffizienten in gesetzte und ungesetzte Teams eingeteilt werden.