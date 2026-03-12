CL 2025/26: Analyse der Nationalitäten nach Kaderstärke und Spielzeit

– Foto: Sportingpedia

Spanien führt die Liste mit 126 Spielern deutlich an und ist das einzige Land mit über 100 Spielern. England folgt mit 99 Spielern. Frankreich (66), Deutschland (65) und Italien (65) komplettieren die nächste Gruppe.

Einer der interessantesten Unterschiede zeigt sich bei der Analyse der Spielzeit. Argentiniens Fußballer spielen durchschnittlich 414 Minuten – der höchste Wert im Datensatz, obwohl Argentinien nach Spieleranzahl nur auf Platz 11 liegt. Brasilien (366 Minuten) und Norwegen (363) gehören ebenfalls zu den am häufigsten eingesetzten Nationalitäten im Wettbewerb.

Ein weiteres auffälliges Muster zeigt, dass die sieben am stärksten vertretenen Länder exakt den sieben größten europäischen Ligen entsprechen. Dies unterstreicht, wie stark die nationalen Ligen die Zusammensetzung der Champions-League-Kader weiterhin prägen.