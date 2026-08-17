 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligabericht

Ciwan und Allertal im Gleichschritt, Aufsteiger mit schwierigem Stand

Remis zwischen Fulde/Stellichte und Heidmark

von NK · Heute, 13:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thies Meyer

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Kreisliga Heidekreis
Heidmark
SV Rethem
Wietzendorf
Ciwan Walsr.

In der Kreisliga Heidekreis gab es an diesem Spieltag zwei deutliche Auswärtssiege. Die SG Allertal setzte sich mit 8:0 bei Eintracht Munster II durch, Viktoria Rethem gewann mit 5:1 beim SV Veersetal. Ciwan Walsrode entschied seine Partie in Buchholz mit zwei ganz späten Treffern für sich, während sich Fulde/Stellichte und Heidmark die Punkte teilten. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Niedersachsen Buchholz
SV Niedersachsen BuchholzSVN Buchholz
SV Ciwan Walsrode
SV Ciwan WalsrodeCiwan Walsr.
2
4
Abpfiff

Buchholz ging durch Marc Sattler früh in Führung (7.), Serhat Akyol glich per Foulelfmeter aus (17.). Andy Prajs stellte in der 27. Minute auf 2:1 für die Gastgeber, ehe Akyol mit seinem zweiten Treffer erneut ausglich (49.). Bis tief in die Nachspielzeit blieb es beim 2:2. Dann traf Ronny Kamaci zum 3:2 für Ciwan (90.+3), nur eine Minute später sorgte Jose Israel Pinto Coelho für den 4:2-Endstand (90.+4). In der abgelaufenen Saison konnte Buchholz noch das Heimspiel mit 5:2 gewinnen.

Sa., 15.08.2026, 13:00 Uhr
Eintracht Munster
Eintracht MunsterMunster II
SG Allertal
SG AllertalSG Allertal
0
8
Abpfiff

Den höchsten Sieg des Spieltags feierte die SG Allertal. Cem Teifel (14.), Jesse Schliekelmann (23.), Marek Thom (26.) und Mathis Ralf (45.+1) sorgten bereits zur Pause für eine 4:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel traf Niklas-Dean Emberton doppelt (47., 61.), ehe Daniel Viktor Bujtas (71.) und erneut Ralf (85.) das Ergebnis auf 8:0 schraubten. Allertal führt die Tabelle mit einem super Torverhältnis vor Ciwan Walsrode an.

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
SV Veersetal
SV VeersetalVeersetal
SV Viktoria Rethem
SV Viktoria RethemSV Rethem
1
5
Abpfiff

Rethem stellte früh die Weichen auf einen deutlichen Auswärtssieg und führte bereits nach vier Minuten mit 1:0. Linus-Ilian Imbach (28.) und Tim Cordes (35.) erhöhten noch vor der Pause auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel legten Timo Schwarzenberg (59.) und Matti Heidorn (62.) zwei weitere Treffer nach. Robin Voigtländer erzielte in der 68. Minute das 1:5 für Veersetal. Der Aufsteiger bleibt bei null Punkten.

Gestern, 15:00 Uhr
FG Fulde / Stellichte
FG Fulde / StellichteFG Fulde / Stellichte
Heidmark
HeidmarkHeidmark
1
1
Abpfiff

Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Adam Jarkas Fulde/Stellichte in der 63. Minute mit 1:0 in Führung. Lange sah es nach einem knappen Heimsieg aus, doch kurz vor Schluss gelang Heidmark noch der Ausgleich. Kjell-Alexander Fritz traf in der 89. Minute zum 1:1-Endstand.