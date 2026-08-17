Ciwan und Allertal im Gleichschritt, Aufsteiger mit schwierigem Stand

– Foto: Thies Meyer

In der Kreisliga Heidekreis gab es an diesem Spieltag zwei deutliche Auswärtssiege. Die SG Allertal setzte sich mit 8:0 bei Eintracht Munster II durch, Viktoria Rethem gewann mit 5:1 beim SV Veersetal. Ciwan Walsrode entschied seine Partie in Buchholz mit zwei ganz späten Treffern für sich, während sich Fulde/Stellichte und Heidmark die Punkte teilten. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht.

Buchholz ging durch Marc Sattler früh in Führung (7.), Serhat Akyol glich per Foulelfmeter aus (17.). Andy Prajs stellte in der 27. Minute auf 2:1 für die Gastgeber, ehe Akyol mit seinem zweiten Treffer erneut ausglich (49.). Bis tief in die Nachspielzeit blieb es beim 2:2. Dann traf Ronny Kamaci zum 3:2 für Ciwan (90.+3), nur eine Minute später sorgte Jose Israel Pinto Coelho für den 4:2-Endstand (90.+4). In der abgelaufenen Saison konnte Buchholz noch das Heimspiel mit 5:2 gewinnen.

Den höchsten Sieg des Spieltags feierte die SG Allertal. Cem Teifel (14.), Jesse Schliekelmann (23.), Marek Thom (26.) und Mathis Ralf (45.+1) sorgten bereits zur Pause für eine 4:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel traf Niklas-Dean Emberton doppelt (47., 61.), ehe Daniel Viktor Bujtas (71.) und erneut Ralf (85.) das Ergebnis auf 8:0 schraubten. Allertal führt die Tabelle mit einem super Torverhältnis vor Ciwan Walsrode an.

Rethem stellte früh die Weichen auf einen deutlichen Auswärtssieg und führte bereits nach vier Minuten mit 1:0. Linus-Ilian Imbach (28.) und Tim Cordes (35.) erhöhten noch vor der Pause auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel legten Timo Schwarzenberg (59.) und Matti Heidorn (62.) zwei weitere Treffer nach. Robin Voigtländer erzielte in der 68. Minute das 1:5 für Veersetal. Der Aufsteiger bleibt bei null Punkten.