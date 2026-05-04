 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

Ciwan patzt erneut, Big-Points für Nordheide und Buchholz

Wietzendorf und Germania Walsrode nutzen Patzer

von NK · Heute, 21:18 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Rinke

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Kreisliga Heidekreis
Ge. Walsrode
Ciwan Walsr.
Heidmark
SV Rethem

In der Kreisliga Heidekreis war der Spieltag aufschlussreich. An der Spitze hat Ciwan Walsrode erneut gepatzt und verlor die Spitzenposition. Im Keller siegte Nordheide und auch Buchholz punktete im Abstiegskampf. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Viktoria Rethem
SV Viktoria RethemSV Rethem
SV Niedersachsen Buchholz
SV Niedersachsen BuchholzSVN Buchholz
1
1
Abpfiff

In Rethem gab es am Ende keinen Sieger. Tim Cordes brachte die Gastgeber nach knapp einer Stunde in Führung (59.), doch Jan Fleißner glich für Buchholz wenig später aus (72.). So blieb es beim 1:1. Buchholz punktet erneut und holt einen enorm wichtigen Punkt im Keller. Es war der vierte Punkt auswärts in der laufenden Saison.

Gestern, 15:00 Uhr
SC Tewel
SC TewelTewel
Heidmark
HeidmarkHeidmark
1
2
Abpfiff

Heidmark sicherte sich einen Auswärtssieg in Tewel. Yesen Al-Yasiri traf kurz vor der Pause (45.+3) und erhöhte in der zweiten Halbzeit auf 0:2 (76.). Michel Von-Elling gelang zwar noch der Anschlusstreffer (90.), doch die Punkte gingen an die Gäste. Für Tewel ist der Abstieg wohl kaum zu verhindern nachdem man neun Spiele in Serie ohne Sieg ist.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Wintermoor / SV Schülern
SG Wintermoor / SV SchülernSG Wintermoor
TSV Wietzendorf
TSV WietzendorfWietzendorf
0
7
Abpfiff

Wietzendorf feierte einen Kantersieg. Ein Eigentor brachte die Gäste früh in Führung (3.), danach sorgten Jasper Lemke (18., 42.) und Maximilian Brügge mit einem Dreierpack (52., 54., 55.) für klare Verhältnisse. Moritz Erfurt setzte mit dem 0:7 den Schlusspunkt (87.). Wietzendorf hat zwei Punkte Abstand auf Platz zwei, Ciwan, und hat noch ein Spiel in der Hinterhand.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Nordheide
SG NordheideNordheide
FG Fulde / Stellichte
FG Fulde / StellichteFG Fulde / Stellichte
2
0
Abpfiff

Nordheide entschied die Partie in der Schlussphase. Jannes Bosse traf zur Führung (71.), ehe Finn-Luka Randzio nur drei Minuten später auf 2:0 erhöhte (74.). In der Nachspielzeit sah Arne Kregel zudem Gelb-Rot (90.). Für Nordheide ein enorm wichtiger Heimsieg, wodurch man nur noch drei Punkte hinter dem Gegner ist.

Gestern, 15:00 Uhr
Germania Walsrode
Germania WalsrodeGe. Walsrode
SG Allertal
SG AllertalSG Allertal
4
0
Abpfiff

Germania Walsrode ließ nichts anbrennen. Max Dirani (11.), Oskar Maxim Lenz (23.) und Jose Israel Pinto Coelho (37.) sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Coelho legte in der zweiten Hälfte noch das 4:0 nach (60.). Die Germanen holten sich mit dem fünften Sieg in Serie die Tabellenführung und haben nun alles in der eigenen Hand.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Ciwan Walsrode
SV Ciwan WalsrodeCiwan Walsr.
Eintracht Leinetal
Eintracht LeinetalEintracht Leinetal
2
2
Abpfiff

Leinetal erwischte den besseren Start und ging durch Janne Maris Wibbertmann (14.) und Morten Röttjer (21.) mit 0:2 in Führung. Doch Engin Kiy brachte Ciwan Walsrode mit einem Doppelpack zurück ins Spiel (25., 45.+2) und sicherte seiner Mannschaft noch einen Punkt. Doch im Titel-Dreier-Rennen hat Ciwan nun nichts mehr in der eigenen Hand.