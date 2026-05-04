Ciwan patzt erneut, Big-Points für Nordheide und Buchholz

– Foto: Thomas Rinke

In der Kreisliga Heidekreis war der Spieltag aufschlussreich. An der Spitze hat Ciwan Walsrode erneut gepatzt und verlor die Spitzenposition. Im Keller siegte Nordheide und auch Buchholz punktete im Abstiegskampf. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht.

In Rethem gab es am Ende keinen Sieger. Tim Cordes brachte die Gastgeber nach knapp einer Stunde in Führung (59.), doch Jan Fleißner glich für Buchholz wenig später aus (72.). So blieb es beim 1:1. Buchholz punktet erneut und holt einen enorm wichtigen Punkt im Keller. Es war der vierte Punkt auswärts in der laufenden Saison.

Heidmark sicherte sich einen Auswärtssieg in Tewel. Yesen Al-Yasiri traf kurz vor der Pause (45.+3) und erhöhte in der zweiten Halbzeit auf 0:2 (76.). Michel Von-Elling gelang zwar noch der Anschlusstreffer (90.), doch die Punkte gingen an die Gäste. Für Tewel ist der Abstieg wohl kaum zu verhindern nachdem man neun Spiele in Serie ohne Sieg ist.

Wietzendorf feierte einen Kantersieg. Ein Eigentor brachte die Gäste früh in Führung (3.), danach sorgten Jasper Lemke (18., 42.) und Maximilian Brügge mit einem Dreierpack (52., 54., 55.) für klare Verhältnisse. Moritz Erfurt setzte mit dem 0:7 den Schlusspunkt (87.). Wietzendorf hat zwei Punkte Abstand auf Platz zwei, Ciwan, und hat noch ein Spiel in der Hinterhand.

Nordheide entschied die Partie in der Schlussphase. Jannes Bosse traf zur Führung (71.), ehe Finn-Luka Randzio nur drei Minuten später auf 2:0 erhöhte (74.). In der Nachspielzeit sah Arne Kregel zudem Gelb-Rot (90.). Für Nordheide ein enorm wichtiger Heimsieg, wodurch man nur noch drei Punkte hinter dem Gegner ist.

Germania Walsrode ließ nichts anbrennen. Max Dirani (11.), Oskar Maxim Lenz (23.) und Jose Israel Pinto Coelho (37.) sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Coelho legte in der zweiten Hälfte noch das 4:0 nach (60.). Die Germanen holten sich mit dem fünften Sieg in Serie die Tabellenführung und haben nun alles in der eigenen Hand.