Ciwan ist Derbysieger!, Benefeld-Cordingen lässt es krachen

Während die SG Nordheide auch im vierten Saisonspiel punktlos bleibt, hatte der SV Ciwan im Stadtderby deutlich mehr zu jubeln und gewann knapp. Viktoria Rethem gewann zum dritten Mal und startete gut in die Saison. Wir schauen auf die Partien des vierten Spieltags..
Der TSV Wietzendorf bleibt in der Erfolgsspur und gewann auswärts mit 4:1 beim SV Niedersachsen Buchholz. Vincent Molzahn (11.) und Hanno Narjes (26.) stellten früh die Weichen auf Sieg. Zwar brachte Marc Sattler (70.) die Gastgeber nochmal heran, doch späte Treffer von Hannes Koch (85.) und Tobias Jansen (90.) machten alles klar. Wietzendorf damit etwas überraschend nach vier Spielen auf Rang eins.
Ein intensives Spiel sahen die Zuschauer beim 2:1-Erfolg des SV Viktoria Rethem gegen die SG Nordheide. Alon Niemeyer (24.) traf zur Führung, ehe Jannik Riekers (31.) ausglich. Noch vor der Pause erzielte Tim Cordes (37.) den Siegtreffer. Nordheide bleibt damit unter allen Erwartungen und steht mit null Punkten auf dem letzten Platz.
Im heiß erwarteten Stadtduell setzte sich der SV Ciwan Walsrode mit 2:1 gegen Germania Walsrode durch. Nach der Führung durch Max Dirani (53.) schlug Ciwan zurück: Serhat Akyol (58.) und Dino Delic (81.) drehten die Partie – großer Jubel bei den Gastgebern. Dadurch zog Ciwan punktgleich mit den Germanen.
Ein echtes Torfestival erlebte die SG Benefeld-Cordingen beim 7:0 über den SC Tewel. Bereits zur Pause führten die Hausherren mit 4:0. Frederik Ziehm (12.), ein Eigentor von Jasper Lindenberg (14.), Farhad Dabestani (19.) und Torben Piehl (43.) sorgten für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel legte Dabestani mit einem Doppelpack (54., 63.) nach, ehe Joker Rafal de Iaco (78.) den Endstand herstellte. Der Aufsteiger stellt damit die bislang beste Offensive der Liga.
Die FG Fulde/Stellichte entführte mit einem 2:1-Sieg überraschend drei Punkte bei Eintracht Leinetal. Innerhalb von nur zwei Minuten trafen Finn Hannes Gümmer (37.) und Ole Jahns (39.) für die Gäste. Max Martinke (86.) sorgte spät noch für Spannung, doch es blieb beim Auswärtssieg.