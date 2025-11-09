 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
– Foto: Bernhard Gawlick

Ciwan gewinnt Topspiel, Germania bessert Tordifferenz auf

Allertal verliert Anschluss

Kreisliga Heidekreis
Ge. Walsrode
Ciwan Walsr.
Heidmark
SV Rethem

Der 14. Spieltag der Kreisliga Heidekreis ist absolviert und an der Tabellenspitze tat sich was. Ciwan Walsrode gewann das Topspiel gegen Wietzendorf und Germania Walsrode folgte im Gleichschritt. Wir schauen auf alle Partien vom Wochenende..

Gestern, 14:00 Uhr
Eintracht Leinetal
Eintracht LeinetalEintracht Leinetal
SC Tewel
SC TewelTewel
5
0
Abpfiff
+Video

Leinetal zeigte sich in Torlaune und schickte den SC Tewel mit einer deutlichen 5:0-Packung nach Hause. Nach torloser erster Halbzeit eröffnete Tjerk Röttjer (48.) den Torreigen. Anschließend legten Justin Kober (66., 78.), Kevin Woelk (79.) und Tom Noel Schiefke (88.) nach. Eintracht Leinetal klettert damit wieder in die obere Tabellenhälfte, während Tewel weiterhin am Tabellenende festhängt. Tewel kann den Sieg der Vorwoche also nicht vergolden.

Gestern, 14:00 Uhr
SG Benefeld-Cordingen
SG Benefeld-CordingenSG Benefeld
SG Wintermoor / SV Schülern
SG Wintermoor / SV SchülernSG Wintermoor
3
3
Abpfiff

Ein wahres Spektakel bot das Aufsteigerduell zwischen Benefeld-Cordingen und Wintermoor/Schülern. Koray Kir (30.)brachte die Gastgeber in Führung, doch die Partie blieb wild: Nach Treffern von Tjark Landversicht (51.), Pasqual Haupt (55.), Kolja Baden (63.), Moritz-Bjarne Bartels (77.) und Timo Buntrock (87.) endete das torreiche Spiel leistungsgerecht 3:3. Für beide Teams ein Punkt, der eher zu wenig war. Ein wichtiger Punkt für die SG Wintermoor im Abstiegskampf.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Ciwan Walsrode
SV Ciwan WalsrodeCiwan Walsr.
TSV Wietzendorf
TSV WietzendorfWietzendorf
3
0
Abpfiff

m Spitzenspiel der Woche setzte sich der Tabellenführer Ciwan Walsrode souverän gegen den Dritten aus Wietzendorf durch. Servet Kizilboga (18.) brachte sein Team früh auf Kurs, ehe Serhat Akyol (67.) und Ibrahima Balde (90.+5) den 3:0-Erfolg perfekt machten. Ciwan bleibt damit das Maß aller Dinge und verteidigt seine Tabellenführung mit Nachdruck. Für Wietzendorf war es die zweite Niederlage innerhalb der vergangenen drei Partien.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Viktoria Rethem
SV Viktoria RethemSV Rethem
FG Fulde / Stellichte
FG Fulde / StellichteFG Fulde / Stellichte
3
1
Abpfiff

Rethem feierte einen verdienten Heimsieg und stoppte damit den Lauf der FG Fulde/Stellichte. Nach einem unglücklichen Eigentor von Theo Kregel (27.) glich Adam Jarkas (31.) zunächst aus. In der Schlussphase sorgte dann Tim Cordes (72., 88.) mit einem Doppelpack für die Entscheidung. Viktoria festigt damit Rang vier.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SG Allertal
SG AllertalSG Allertal
Heidmark
HeidmarkHeidmark
1
4
Abpfiff

Heidmark feierte in Allertal einen deutlichen Auswärtserfolg und verschaffte sich etwas Luft im Mittelfeld der Tabelle. Nach der Führung durch Laurenz-Oke Warncke (37.) glich Dario Rihtar (47.) zunächst für Allertal aus. Doch danach übernahm Heidmark die Kontrolle: Jonas Lehmberg (55.), Hugo Freiter (87.) und erneut Warncke (90.+5) trafen zum verdienten 4:1-Endstand. Allertal bleibt zuhause weiterhin außer Form.

Gestern, 14:00 Uhr
Germania Walsrode
Germania WalsrodeGe. Walsrode
SG Nordheide
SG NordheideNordheide
10
0
Abpfiff

Ein echtes Schützenfest erlebten die Zuschauer in Walsrode: Die Germania fegte Nordheide mit 10:0 vom Platz. Schon nach drei Minuten führten die Hausherren mit 2:0 durch Hassan-Sascha Turgut (2.) und Yarley Eduardo de Oliveira dos Santos (3.). Anschließend trafen Kenan Droce (20.), Max Dirani (31., 48., 60.), Yarley dos Santos (50.) sowie Aleksandar Dabovic (58., 62.) und erneut Turgut (77., Foulelfmeter). Mit dem Kantersieg bleibt Germania dem Spitzenreiter Ciwan dicht auf den Fersen.

