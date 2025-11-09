Ciwan gewinnt Topspiel, Germania bessert Tordifferenz auf

Der 14. Spieltag der Kreisliga Heidekreis ist absolviert und an der Tabellenspitze tat sich was. Ciwan Walsrode gewann das Topspiel gegen Wietzendorf und Germania Walsrode folgte im Gleichschritt. Wir schauen auf alle Partien vom Wochenende..
Leinetal zeigte sich in Torlaune und schickte den SC Tewel mit einer deutlichen 5:0-Packung nach Hause. Nach torloser erster Halbzeit eröffnete Tjerk Röttjer (48.) den Torreigen. Anschließend legten Justin Kober (66., 78.), Kevin Woelk (79.) und Tom Noel Schiefke (88.) nach. Eintracht Leinetal klettert damit wieder in die obere Tabellenhälfte, während Tewel weiterhin am Tabellenende festhängt. Tewel kann den Sieg der Vorwoche also nicht vergolden.
Ein wahres Spektakel bot das Aufsteigerduell zwischen Benefeld-Cordingen und Wintermoor/Schülern. Koray Kir (30.)brachte die Gastgeber in Führung, doch die Partie blieb wild: Nach Treffern von Tjark Landversicht (51.), Pasqual Haupt (55.), Kolja Baden (63.), Moritz-Bjarne Bartels (77.) und Timo Buntrock (87.) endete das torreiche Spiel leistungsgerecht 3:3. Für beide Teams ein Punkt, der eher zu wenig war. Ein wichtiger Punkt für die SG Wintermoor im Abstiegskampf.
m Spitzenspiel der Woche setzte sich der Tabellenführer Ciwan Walsrode souverän gegen den Dritten aus Wietzendorf durch. Servet Kizilboga (18.) brachte sein Team früh auf Kurs, ehe Serhat Akyol (67.) und Ibrahima Balde (90.+5) den 3:0-Erfolg perfekt machten. Ciwan bleibt damit das Maß aller Dinge und verteidigt seine Tabellenführung mit Nachdruck. Für Wietzendorf war es die zweite Niederlage innerhalb der vergangenen drei Partien.
Rethem feierte einen verdienten Heimsieg und stoppte damit den Lauf der FG Fulde/Stellichte. Nach einem unglücklichen Eigentor von Theo Kregel (27.) glich Adam Jarkas (31.) zunächst aus. In der Schlussphase sorgte dann Tim Cordes (72., 88.) mit einem Doppelpack für die Entscheidung. Viktoria festigt damit Rang vier.
Heidmark feierte in Allertal einen deutlichen Auswärtserfolg und verschaffte sich etwas Luft im Mittelfeld der Tabelle. Nach der Führung durch Laurenz-Oke Warncke (37.) glich Dario Rihtar (47.) zunächst für Allertal aus. Doch danach übernahm Heidmark die Kontrolle: Jonas Lehmberg (55.), Hugo Freiter (87.) und erneut Warncke (90.+5) trafen zum verdienten 4:1-Endstand. Allertal bleibt zuhause weiterhin außer Form.
Ein echtes Schützenfest erlebten die Zuschauer in Walsrode: Die Germania fegte Nordheide mit 10:0 vom Platz. Schon nach drei Minuten führten die Hausherren mit 2:0 durch Hassan-Sascha Turgut (2.) und Yarley Eduardo de Oliveira dos Santos (3.). Anschließend trafen Kenan Droce (20.), Max Dirani (31., 48., 60.), Yarley dos Santos (50.) sowie Aleksandar Dabovic (58., 62.) und erneut Turgut (77., Foulelfmeter). Mit dem Kantersieg bleibt Germania dem Spitzenreiter Ciwan dicht auf den Fersen.