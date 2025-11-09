Ciwan gewinnt Topspiel, Germania bessert Tordifferenz auf

m Spitzenspiel der Woche setzte sich der Tabellenführer Ciwan Walsrode souverän gegen den Dritten aus Wietzendorf durch. Servet Kizilboga (18.) brachte sein Team früh auf Kurs, ehe Serhat Akyol (67.) und Ibrahima Balde (90.+5) den 3:0-Erfolg perfekt machten. Ciwan bleibt damit das Maß aller Dinge und verteidigt seine Tabellenführung mit Nachdruck. Für Wietzendorf war es die zweite Niederlage innerhalb der vergangenen drei Partien.