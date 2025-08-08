City unter Schock nach Tod eines Nachwuchsspielers

Der am Mittwoch in Leudelingen von einem Zug tödlich erfasste Jugendliche war ein Nachwuchsspieler des FC Luxembourg City. Dies teilte der Verein in den sozialen Medien mit. Azaria war ein vielversprechendes Talent, wie der Club schrieb. Es war sein Traum, einmal für die 1.Mannschaft von City zu spielen, ließ uns ein Vereinsverantwortlicher wissen. Er habe sich deswegen stets viele Partien der Elf aus der Ehrenpromotion angeschaut.

Azaria sei im Trikot seines Vereins verunglückt. Luxembourg City befindet sich in tiefer Trauer, so der Verein weiter gegenüber FuPa. Man werde alles tun, um die Familie des verstorbenen Jugendlichen zu unterstützen. FuPa Luxemburg entbietet der Familie und seinem aktuellen Verein Luxembourg City sowie seinem früheren Club Young Boys Diekirch sein zutiefst empfundenes Beileid und wünscht allen viel Kraft in dieser schweren Phase.