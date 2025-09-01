City und Uster liefern sich harten Fight - Schaffhausen 2 dreht Spiel

Während das hitzige Derby in der Interregio-Gruppe 3 zwischen Zürich City und Uster mit einem Remis endet, feiert Thalwil einen klaren Erfolg über Dübendorf, das damit einen ähnlich misslungenen Saisonstart hinlegt wie vor Jahresfrist. Red Star kann auswärts punkten, Lachen/Altendorf verliert deutlich und Bülach bleibt ungeschlagen. In der Gruppe 5 behalten sowohl Seefeld als auch Schaffhausens Reserven ihre weisse Weste. Seuzach wartet dagegen weiter auf Punkte.
Zürich City und Uster trennen sich in hitziger Partie unentschieden
Im Interregio-Derby der Gruppe 3 zwischen Aufsteiger Zürich City und dem FC Uster gab es keinen Sieger. Die Partie endete mit einem gerechten 2:2. Die Gäste aus dem Zürcher Oberland legten durch Fabian Inglin nach einem Eckball (3.) und Gionata Centoducato mit einem direkt verwandelten Freistoss (12.) früh zwei Treffer vor, ehe die Stadtzürcher mit Toren von Rachid Ramdani (17.) und Ivan Perez Vicente (21.) schnell ausglichen.
Nach der turbulenten Startphase entwickelte sich eine ausgeglichene, kampfbetonte Partie. Beide Mannschaften sahen sich dem Sieg in der zweiten Halbzeit näher. Uster monierte einen vom Schiedsrichter nicht gepfiffenen Penalty nach einer Intervention gegen den eingewechselten Dejan Ilic. Zürich City wiederum sah sich durch einen wegen Handspiel aberkannten dritten Treffer um den Sieg gebracht.
Kurz vor Schluss verpassten die Ustermer die Entscheidung, als Dejan Ilic eine Grosschance aus kurzer Distanz nicht nutzen konnte. FCU-Trainer Etienne Scholz zollte dem Gegner nach dem Schlusspfiff gegenüber «zo-online.ch» Respekt: «Die sind richtig gut. Hier werden sich alle Teams schwertun.»
Thalwil feiert klaren Erfolg über Dübendorf
Im zweiten Derby setzte sich Thalwil zu Hause gegen Dübendorf deutlich mit 5:1 durch. Matchwinner war Captain Denis Haliti mit drei Treffern.
Die Gastgeber übernahmen bei ihrem ersten Heimspiel der Saison früh die Initiative und gingen durch Leon Gjikollaj in Führung (25.). Kurz darauf erhöhte Haliti per Foulelfmeter auf 2:0 (38.). Dübendorf blieb jedoch dran und verkürzte durch Eldin Omerovic ebenfalls vom Punkt (43.).
Nach dem Seitenwechsel verlor das Gästeteam den Faden, während Thalwil die Partie entschlossen für sich entschied: Haliti traf zunächst zum 3:1 (50.), Gjikollaj legte per Kopf das 4:1 nach (75.), ehe Haliti mit einem sehenswerten Distanzschuss aus rund 25 Metern in den Winkel den Schlusspunkt setzte (82.).
Für Dübendorf war es bereits die dritte Niederlage im dritten Spiel, man liegt punktelos am Tabellenende. Da werden unweigerlich Erinnerungen an die vergangene Saison wach, als das Team zum Meisterschaftsauftakt eine Durststrecke von fünf Spielen ohne Punkte durchlaufen hatte. Nicht jedoch bei Trainer Shaip Krasniqi: «Daran denken wir überhaupt nicht und solche Vergleiche interessieren mich auch nicht», sagt er gegenüber «zo-online.ch». Klar sei das nicht der Auftakt, den man sich gewünscht habe, sagte der Coach und ärgerte sich vor allem über die Eigenfehler: «Es kann nicht sein, dass wir uns das Leben mit solchen Unkonzentriertheiten immer selbst schwer machen.»
Thalwils Matchberichterstatter und Vorstandsmitglied Antonio Di Cerbo auf der anderen Seite war rundum zufrieden mit dem Heimauftakt, wie er auf der Vereinshomepage schrieb: «Im Gegensatz zu den ersten beiden Spielen zeigte die Mannschaft heute, dass sie körperlich bereit ist für die ganze Distanz. Tempo, Kreativität, Spielfreude - es war ein Fussballfest in Grün-Weiss!»
Red Star schlägt Allschwil auswärts
Red Star sicherte sich beim FC Allschwil den ersten Saisonsieg - gleich mit 4:2 wurden die Baselbieter bezwungen. Bereits nach wenigen Minuten brachten die Stadtzürcher das Spiel in die richtige Richtung: Marcelo Miranda eröffnete postwendend das Skore (3.), gefolgt von Alessio Caputo, der auf 2:0 stellte (21.). Flynn Kopp erhöhte vier Minuten später auf 3:0.
Danach fand Allschwil besser ins Spiel und Nico Scheibler konnte per Penalty auf 1:3 verkürzen (27.). Unmittelbar vor der Pause sorgte Zayd Ait Jloulat für den 2:3-Anschluss. Die zweite Halbzeit gestaltete sich dann aber wieder nach den Vorstellungen der Rotsterne: Alessio Caputo besiegelte in der 71. Minute mit einem verwerteten Elfmeter - seinem dritten Saisontor - den 4:2-Endstand und damit den ersten Vollerfolg für sein Team.
Lachen trifft nur Aluminium und verliert deutlich
Lachen/Altendorf kassierte im ersten Heimspiel gegen Liestal zwei sehr frühe und zwei sehr späte Gegentore und verlor 1:4.
Liestals Kevin Schreiber traf bereits in der 4. Minute, kurz darauf erhöhte Emre Sahin per Foulelfmeter auf 2:0 für die Gäste (7.). Doch die Gastgeber legten ihre Nervosität ab und fanden zurück ins Spiel - Gamba verkürzte mit einem sehenswerten Lupfer auf 1:2 (34.). Weitere Chancen folgten - vor und nach dem Seitenwechsel.
In der zweiten Halbzeit hatte der FCLA Pech, als zunächst Nino Egli die Latte traf (50.) und kurz darauf ein Schuss von Ardit Rexhepi vom Innenpfosten zurücksprang. In der 77. Minute vergab Levi Egli die letzte grosse Ausgleichschance, ehe Liestal in der Schlussphase nochmals eiskalt zuschlug und die Lachener auskonterte: Der eben erst eingewechselte Sergio Salvadori sorgte mit zwei Treffern in der 87. und 97. Minute für den 4:1-Endstand.
Bülach weiterhin ungeschlagen
Keine Tore gab's im Spiel zwischen Bülach und Kirchberg, welches noch vor Wochenfrist Thalwil 4:2 bezwungen hatte. Die Zürcher Unterländer holen damit einen Punkt und bleiben ungeschlagen, verlieren jedoch Nemanja Petrovic, der in der 82. Minute mit Gelb/Rot vom Platz musste und im nächsten Meisterschaftsspiel gegen Allschwil gesperrt sein wird.
Seefelds Weste bleibt auch in Altstätten weiss
Der FC Seefeld feierte in Altstätten einen klaren 4:1-Erfolg, den dritten in Serie, und bestätigte seine starke Frühform.
Die Stadtzürcher gingen bereits nach 16 Minuten in Führung: Xeno Fresneda traf zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Liam Bachmann nach schöner Hereingabe auf 2:0 (55.), ehe Altstättens Mehmet Sefa Gaye (59.) der Anschlusstreffer gelang. Die Hoffnung der Rheintaler währte jedoch nur kurz - erneut Bachmann (67.) stellte den alten Abstand wieder her. Wenig später sorgte Yannis Schneiter (72.) mit dem 4:1 für die endgültige Entscheidung.
FC Schaffhausen 2 dreht 0:2-Rückstand in einen 4:2-Sieg
Der FC Schaffhausen 2 bleibt auch im dritten Spiel der Saison makellos: Gegen den FC Balzers setzte sich die Mannschaft von Trainer Antonio Dos Santos nach einer fulminanten zweiten Halbzeit mit 4:2 durch.
Dabei begann die Partie aus Schaffhauser Sicht denkbar ungünstig: Nach zehn Minuten brachte Dennis Salanovic die Gäste aus Liechtenstein in Führung, ehe Resendan Yogarajah (32.) per Weitschuss auf 2:0 erhöhte. Schaffhausen tat sich im ersten Durchgang schwer, fand kaum Wege durch die kompakte Balzner Defensive und ging mit einem Rückstand in die Pause.
Dos Santos reagierte mit einer taktischen Umstellung und neuen Kräften - ein Schachzug, der sich sofort auszahlte. In der 63. Minute brachte David Kralovec sein Team per Abstauber zurück ins Spiel. Nur drei Minuten später verwandelte Bryan Mendes einen Elfmeter zum Ausgleich. Nun hatte der FCS 2 das Momentum auf seiner Seite. In der 75. Minute traf erneut Mendes - diesmal per Kopf - zur erstmaligen Führung. Den Schlusspunkt setzte Joker Reyan Reslan (80.) nach starker Einzelaktion.
«Ich war nicht nervös», sagte FCS-Trainer Antonio Dos Santos gegenüber den «Schaffhauser Nachrichten» zum 0:2-Rückstand. Mit dem 4:2-Sieg hat sein Team Moral und Durchhaltevermögen bewiesen. In einer Woche treten die Munotstädter zum Spitzen-Duell beim ebenfalls noch ungeschlagenen FC Rorschach-Goldach an.
Seuzach geht gegen Weesen 2:5 unter
Aufsteiger Seuzach musste im Heimspiel gegen FC Weesen eine deutliche 2:5-Niederlage hinnehmen.
Die Partie begann zuungunsten des Heimteam: Bereits nach 13 Minuten traf Edison Syla zur Führung für die Gäste, wenig später erhöhte Cédric Belotti per Kopf auf 2:0 für Weesen. Seuzach liess sich davon jedoch nicht entmutigen und kam in der 33. Minute durch Simon Kutej zum Anschlusstreffer.
Nach der Pause hofften die Einheimischen auf den Ausgleich, doch Weesen schlug eiskalt zu: Ondrej Ruml stellte in der 53. Minute den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Mit einem Doppelschlag von Fabio Solimando (71.) und erneut Syla (74.) entschieden die St. Galler die Partie endgültig für sich. Zwar gelang Ticiano Fontes kurz vor Schluss noch das 2:5, doch am Ende musste Seuzach die Überlegenheit des routinierten Gegners anerkennen.
