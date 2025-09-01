City und Uster liefern sich harten Fight - Schaffhausen 2 dreht Spiel

Schenkten sich nichts: Zürich City und Uster trennten sich nach einem kampfbetonten Spiel 2:2 unentschieden. – Foto: P. Kesselmark / frozeninmotion

Während das hitzige Derby in der Interregio-Gruppe 3 zwischen Zürich City und Uster mit einem Remis endet, feiert Thalwil einen klaren Erfolg über Dübendorf, das damit einen ähnlich misslungenen Saisonstart hinlegt wie vor Jahresfrist. Red Star kann auswärts punkten, Lachen/Altendorf verliert deutlich und Bülach bleibt ungeschlagen. In der Gruppe 5 behalten sowohl Seefeld als auch Schaffhausens Reserven ihre weisse Weste. Seuzach wartet dagegen weiter auf Punkte.

Gruppe 3 Zürich City und Uster trennen sich in hitziger Partie unentschieden

Im Interregio-Derby der Gruppe 3 zwischen Aufsteiger Zürich City und dem FC Uster gab es keinen Sieger. Die Partie endete mit einem gerechten 2:2. Die Gäste aus dem Zürcher Oberland legten durch Fabian Inglin nach einem Eckball (3.) und Gionata Centoducato mit einem direkt verwandelten Freistoss (12.) früh zwei Treffer vor, ehe die Stadtzürcher mit Toren von Rachid Ramdani (17.) und Ivan Perez Vicente (21.) schnell ausglichen.

Nach einer frühen Ustermer Führung stellte Zürich City den Gleichstand schnell wieder her. – Foto: P. Kesselmark / frozeninmotion

Nach der turbulenten Startphase entwickelte sich eine ausgeglichene, kampfbetonte Partie. Beide Mannschaften sahen sich dem Sieg in der zweiten Halbzeit näher. Uster monierte einen vom Schiedsrichter nicht gepfiffenen Penalty nach einer Intervention gegen den eingewechselten Dejan Ilic. Zürich City wiederum sah sich durch einen wegen Handspiel aberkannten dritten Treffer um den Sieg gebracht.

Dejan Ilic (14) kommt im Strafraum zu Fall. "Penalty", moniert Uster. Der Schiedsrichter entscheidet anders. – Foto: P. Kesselmark / frozeninmotion

Kurz vor Schluss verpassten die Ustermer die Entscheidung, als Dejan Ilic eine Grosschance aus kurzer Distanz nicht nutzen konnte. FCU-Trainer Etienne Scholz zollte dem Gegner nach dem Schlusspfiff gegenüber «zo-online.ch» Respekt: «Die sind richtig gut. Hier werden sich alle Teams schwertun.» Mehr Bilder zu Zürich City - Uster Thalwil feiert klaren Erfolg über Dübendorf

Im zweiten Derby setzte sich Thalwil zu Hause gegen Dübendorf deutlich mit 5:1 durch. Matchwinner war Captain Denis Haliti mit drei Treffern. Die Gastgeber übernahmen bei ihrem ersten Heimspiel der Saison früh die Initiative und gingen durch Leon Gjikollaj in Führung (25.). Kurz darauf erhöhte Haliti per Foulelfmeter auf 2:0 (38.). Dübendorf blieb jedoch dran und verkürzte durch Eldin Omerovic ebenfalls vom Punkt (43.). Nach dem Seitenwechsel verlor das Gästeteam den Faden, während Thalwil die Partie entschlossen für sich entschied: Haliti traf zunächst zum 3:1 (50.), Gjikollaj legte per Kopf das 4:1 nach (75.), ehe Haliti mit einem sehenswerten Distanzschuss aus rund 25 Metern in den Winkel den Schlusspunkt setzte (82.). Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Fussballclub Thalwil (@fc_thalwil) Für Dübendorf war es bereits die dritte Niederlage im dritten Spiel, man liegt punktelos am Tabellenende. Da werden unweigerlich Erinnerungen an die vergangene Saison wach, als das Team zum Meisterschaftsauftakt eine Durststrecke von fünf Spielen ohne Punkte durchlaufen hatte. Nicht jedoch bei Trainer Shaip Krasniqi: «Daran denken wir überhaupt nicht und solche Vergleiche interessieren mich auch nicht», sagt er gegenüber «zo-online.ch». Klar sei das nicht der Auftakt, den man sich gewünscht habe, sagte der Coach und ärgerte sich vor allem über die Eigenfehler: «Es kann nicht sein, dass wir uns das Leben mit solchen Unkonzentriertheiten immer selbst schwer machen.» Thalwils Matchberichterstatter und Vorstandsmitglied Antonio Di Cerbo auf der anderen Seite war rundum zufrieden mit dem Heimauftakt, wie er auf der Vereinshomepage schrieb: «Im Gegensatz zu den ersten beiden Spielen zeigte die Mannschaft heute, dass sie körperlich bereit ist für die ganze Distanz. Tempo, Kreativität, Spielfreude - es war ein Fussballfest in Grün-Weiss!» Red Star schlägt Allschwil auswärts

Red Star sicherte sich beim FC Allschwil den ersten Saisonsieg - gleich mit 4:2 wurden die Baselbieter bezwungen. Bereits nach wenigen Minuten brachten die Stadtzürcher das Spiel in die richtige Richtung: Marcelo Miranda eröffnete postwendend das Skore (3.), gefolgt von Alessio Caputo, der auf 2:0 stellte (21.). Flynn Kopp erhöhte vier Minuten später auf 3:0.

Red Star konnte in Allschwil den ersten Saisonsieg feiern. – Foto: Chris S