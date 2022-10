City erfolgreich im Stadtderby

Genau in einer der kritischeren Periode der Saison steht bei uns ein 6-Punktespiel gegen GC 3 an. Kritisch, weil es eben Oktober ist und die Herbstferien beginnen und somit erfahrungsgemäss auch mehr Spieler als üblich fehlen. Und wir werden auch dieses Jahr vom Oktober nicht enttäuscht: bereits am Dienstag fangen jegliche Spieler an sich für das Spiel am Sonntag abzumelden. Den Stress, den unser Imparator sonst nur am Wochenende hat, beginnt also schon am Anfang der Woche. Auf den Vorschlag, das Spiel auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, geht der Trainer der gegnerischen Mannschaft nicht ein und so muss unser Trainer wieder seine Organisierungskünste unter Beweis stellen. Und das macht er auch diesmal blendend: am Sonntagmorgen stehen 17 Spieler bereit für das Neudorfderby.

Die Atmosphäre in der Mannschaft am Sonntag ist gut: mit zwei souveränen Siegen im Rücken ist die Mannschaft bereit die erfolgreiche Serie fortzusetzen. Der Trainer gibt wieder klare Instruktionen vor dem Spiel, die klarste bleibt erneut zwei Tore in den ersten 20 Minuten zu schiessen. Anpfiff um 12:00 Uhr. Anstatt den Ball zu klären, bricht der Gegner auf unserer rechten Seite durch und kommt bis zur Grundlinie. Dass der Ball ins Out geht, wird vom Schiri verpasst. Ein Rückpass und ein Schlenzer ins rechte untere Eck bringen uns gleich in der 1. Minute in Rückstand. Das fängt ja mal vielversprechend an. Doch unsere Mannschaft sammelt sich schnell und so gleicht auch Willian in der 6. Minute nach einem Eckball aus. Mit dem gleichen Tempo geht es direkt weiter: Angelo wird in der 12. Minute im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht und der Schiri entscheidet korrekterweise auf Strafstoss für uns. Edu versenkt ihn dann auch diesmal sicher im oberen linken Eck. 2-1. Gleich darauf kann Willian eine Grosschance nach hervorragender Vorarbeit von Angelo nicht verwerten und holt einen Eckball raus. Dieser wird dann aber von Sirwan genutzt, welcher ihn schön am ersten Pfosten einköpft. 3-1, Vorlage Lavdrim. Was für eine Kehrtwende! Das 4-1 erzielt dann Willian bereits in der 21. Minute nach einer schönen Vorlage von Sirwan. Der Imparator ist zufrieden soweit, seine Anweisungen werden hervorragend umgesetzt. Bis zur Pause haben wir auch wieder Grosschancen und so kann GC zufrieden sein, nur mit 4 Gegentoren in die Kabine zu gehen.