Cirkov-Doppelpack bringt TuS 05 Quettingen III auf die Siegerstraße

Die Partie zwischen RSV Hückeswagen II und TuS 05 Quettingen III begann äußerst zäh. In den ersten 15 Minuten tat sich auf beiden Seiten wenig, vereinzelt kamen die Gäste zu Chancen, ohne jedoch wirkliche Gefahr auszustrahlen.

Dieser Treffer wirkte allerdings wie ein Weckruf für Quettingen, das nun deutlich aktiver und gefährlicher agierte. In der 27. Minute brachte Mirza Jamakovich seine Mannschaft nach einer punktgenauen Ecke von Marcel Artz per Kopf erneut in Führung. Kurz darauf musste Keeper Hicabi Tas eingreifen, als er in der 30. Minute einen strammen Distanzschuss der Gastgeber stark parierte – es sollte die letzte nennenswerte Aktion des RSV im Spiel bleiben.

In der 18. Minute platzte dann der Knoten: Nach einem feinen Pass von Luca Agliata in die Schnittstelle erzielte Florian Urbanski sein erstes Pflichtspieltor für Quettingen. Doch die Freude hielt nicht lange – nur zwei Minuten später glich RSV durch Dominik Diener aus, der nach Vorarbeit von Steven Ehrich aus rund 25 Metern sehenswert zum 1:1 traf.

Von da an übernahm Quettingen komplett die Kontrolle. In der 37. Minute erhöhte Marcel Artz nach Vorarbeit von Urbanski auf 1:3. Nur wenige Minuten später schlug Richard Cirkov gleich doppelt zu: In der 42. Minute blieb er nach Vorarbeit von Artz eiskalt vor dem Tor, ehe er in der 44. Minute – diesmal nach Zuspiel von Urbanski – erneut vollstreckte. Mit einer klaren 1:5-Führung für Quettingen ging es in die Pause.

Die zweite Hälfte verlief deutlich ruhiger. Quettingen bestimmte zwar klar das Geschehen, agierte aber häufig zu hektisch und traf nicht immer die richtige Entscheidung im letzten Drittel. Positiv war, dass die Defensive stabil blieb und keine weiteren Chancen für den Gegner zuließ.

Erst in der 85. Minute fiel der Schlusspunkt: Artur Cirkov setzte sich stark gegen mehrere Gegenspieler durch und schloss souverän zum 1:6-Endstand ab.

Fazit vom Spieler des Spiels – Richard Cirkov:

„Die Anfangsphase war schwierig, wir waren etwas zu hektisch und haben nicht sofort ins Spiel gefunden. Mit der Zeit haben wir aber Ruhe ins Spiel gebracht, schöne Aktionen kreiert und nach dem 2:1 die Kontrolle übernommen. Wir haben unsere Chancen konsequent genutzt und genau das umgesetzt, was wir im Training geübt haben. Diese Leistung macht Mut, und ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen daran anknüpfen können.“