Cineplex Cup 25/26 – Jugend Hallenturniere des FV Biberach Zahlreiche Jugendmannschaften von Bambini bis zur B-Jugend sind an fünf Turniertagen zu sehen

Das traditionelle Jugendfußballturnier findet über den Jahreswechsel statt und wird zum zweiten Mal von dem Hauptsponsor Cineplex Biberach sowie vielen weiteren regionalen Firmen unterstützt. Austragungsort der Turniertage von den Bambinis bis zur B-Jugend ist über die fünf Tage hinweg die Wilhelm-Leger-Halle in Biberach. Lisa Sipple, Vorständin des FV Biberach, leitet das Organisationsteam des Vereins und wird dabei von zahlreichen Helfern unterstützt. Hier bereits im Voraus einen großen Dank an alle Helfer und Unterstützer.



Neben zahlreichen regionalen Mannschaften freut sich der Verein auch wieder über attraktive überregionale Teams wie der TSV Kottern, FV Senden, TSV Nördlingen, FV Illertissen, TSV Neu-Ulm, SC Pfullendorf und den VfL Pfullingen



Während des Cineplex Cup werden nicht nur 100 Mannschaften auf dem Feld aktiv sein, sondern auch ca. 100 Helfer im Einsatz sein, um den reibungslosen Turnierablauf zu unterstützen. Weitere wichtige Unterstützer und Mitglieder des Turnierorganisationsteams findet Sipple mit Oliver Schanz (Turnieranmeldung / Spielplanung), Andreas und Martina Schmalzing (Catering), Norbert Beigel (Social Media), Christian Gauggel (Hallensprecher), Heidi und Bruno Münch, Heinz Remke und Angela Pfreundner.

Der Eintritt ist natürlich, wie jedes Jahr, frei und es ist für ein großes Verpflegungsangebot gesorgt. Der Verein sowie alle teilnehmenden jungen Spieler und Spielerinnen freuen sich über zahlreiche Zuschauer und tolle Turniertage zum Jahreswechsel.



Wer also Interesse hat dem Jugendfußball zu folgen, findet im nachfolgenden die Übersicht der einzelnen Turniertage: