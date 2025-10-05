– Foto: SC Brühl

Cinar kündigt Abschied beim SC Brühl an: „Tut mir im Herzen weh“ Trainer und sportlicher Leiter zieht sich zur Winterpause zurück Verlinkte Inhalte BZL Mittelrhein St. 1 SC Brühl Arif Cinar

Der SC Brühl steht vor einem Umbruch: Trainer und sportlicher Leiter Arif Cinar hat angekündigt, den Verein zur Winterpause gemeinsam mit seinem Trainerteam zu verlassen. Der 46-Jährige war seit 2023 in Personalunion tätig, konnte den Abstieg in die Kreisliga A im Winter 2022/23 zwar nicht verhindern, führte die Brühler aber nach zwei Spielzeiten zurück in die Bezirksliga. Aktuell steckt der Klub allerdings mit nur drei Punkten aus fünf Spielen auf einem direkten Abstiegsplatz.

Vertrauensbasis nicht mehr vorhanden „Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschieden, meine Tätigkeit als Trainer des SC Brühl zur Winterpause zu beenden – gemeinsam mit meinem gesamten Trainerteam“, erklärte Cinar. Zwar habe er mit seinen Kollegen „die Mannschaft wieder dahin geführt, wo sie hingehört“, doch die notwendige Vertrauensbasis zum Vorstand sei nicht mehr vorhanden. Besonders schwer wog für den Coach, dass ihm die sportliche Leitung entzogen wurde: „Vor dem Spiel gegen den TFC Köln wurde mir die sportliche Leitung entzogen, ohne dass ein Gespräch mit mir gesucht wurde. Eine solch weitreichende Entscheidung hätte in meinen Augen einen offenen Austausch erfordert.“

Cinar betonte, dass er die Mannschaft nicht im Stich lassen wollte: „Ursprünglich hatte ich überlegt, mein Amt bereits vor dem TFC-Spiel niederzulegen. Aus Verantwortung gegenüber der Mannschaft habe ich mich aber entschlossen, bis zur Winterpause weiterzumachen.“ Bis dahin wolle er alles dafür tun, dass Brühl die Winterpause „über dem Strich erreicht“. Cinar: "Mannschaft schafft den Klassenerhalt"