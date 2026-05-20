Cihan Steffen wechselt zum TUS Hilter

Neuzugang beim TUS Hilter - Cihan Steffen – Foto: Matthias Conrad

Der TuS Hilter hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben: Cihan Steffen wechselt im Sommer vom SV Bad Rothenfelde zum Bezirksliga-Aufsteiger und soll dort den Kader der ersten Herrenmannschaft verstärken.

Der vielseitig einsetzbare Spieler bringt die Erfahrung seiner bisherigen Station mit und gilt als lauf- und einsatzstarker Akteur mit guter Spielübersicht. Beim SV Bad Rothenfelde etablierte sich Steffen als verlässlicher Bestandteil der Mannschaft und setzte sowohl sportlich als auch innerhalb des Teams Akzente.

Mit dem Wechsel nach Hilter sucht Steffen nun eine neue sportliche Herausforderung. Beim TuS Hilter soll er künftig seine Qualitäten in einem neuen Umfeld einbringen und zur Weiterentwicklung der Mannschaft beitragen.