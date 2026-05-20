Cihan Steffen wechselt zum TUS Hilter

Der TuS Hilter hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben: Cihan Steffen wechselt im Sommer vom SV Bad Rothenfelde zum Bezirksliga-Aufsteiger und soll dort den Kader der ersten Herrenmannschaft verstärken.
Der vielseitig einsetzbare Spieler bringt die Erfahrung seiner bisherigen Station mit und gilt als lauf- und einsatzstarker Akteur mit guter Spielübersicht. Beim SV Bad Rothenfelde etablierte sich Steffen als verlässlicher Bestandteil der Mannschaft und setzte sowohl sportlich als auch innerhalb des Teams Akzente.
Mit dem Wechsel nach Hilter sucht Steffen nun eine neue sportliche Herausforderung. Beim TuS Hilter soll er künftig seine Qualitäten in einem neuen Umfeld einbringen und zur Weiterentwicklung der Mannschaft beitragen.
Die Verantwortlichen des Vereins begrüßen die Verpflichtung und sehen in Steffen eine wertvolle Ergänzung des Kaders. Auch der Neuzugang blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe und möchte seinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten.