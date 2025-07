Cihan Öztürk als Spieler der Stunde: ASV Dachau bleibt in der Vorbereitung weiter ungeschlagen

Trainer Matthias Koston freute sich darüber, dass sein Team den Folgen der bisher intensiven Vorbereitung trotzte. „Man hat den Spielern angemerkt, dass sie sich in einem Loch befinden und mehr als platt sind. Dafür war es sehr ordentlich”, so der ASV-Coach. Ein Chancenfeuerwerk war das Spiel gegen den SVS, auch Sulzemoos hätte treffen können, doch Cihan Öztürk schoss den Favoriten mit einer Einzelleistung zum 1:0-Sieg (79.).

Auch in Ecknach traf der Offensivmann – und dies sogar doppelt. Seinem 1:0 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ließ Öztürk in der 80. Minute das 2:0 folgen. David Dworsky erhöhte auf 3:0 (84.). Der ASV verteidigte bis dahin gut – schaltete im Anschluss aber mehrere Gänge nach unten. Dies bestrafte Ecknach mit zwei Treffern. Zunächst verkürzte Serhat Örnek per Elfmeter (88.), ehe der ehemalige Kammerberger Robin Streit in der 90. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Mehr passierte nicht. Dachau gewann mit 3:2. Dennoch kündigte Koston an: „Die Schlussphase werden wir im Training noch einmal ansprechen.“