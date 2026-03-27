Cichon über Eibergs Entwicklung und den Kampf um die Meisterschaft

Kreisliga A, Gruppe 1, Essen: Zwei Jahre nach dem Aufstieg in die A-Liga steht die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Cichon an der Spitze. Preußen Eiberg will nun die frisch gewonnene Tabellenführung am kommenden Spieltag gegen den direkten Konkurrenten Alemannia Essen verteidigen. Der Übungsleiter äußerte sich zum rasanten Aufstieg des Vereins und dem anstehenden Top-Spiel.
"Zunächst einmal bin ich sehr stolz darauf, was der Verein so alles in diesem Jahr auf die Beine gestellt hat und stellen wird. Im Sommer letzten Jahres, wurde kurz vor Schluss der Klassenerhalt gesichert", erklärte Cichon.
Dabei spielte er auf die vielen Errungenschaften an, die der Verein in den vergangenen Jahren vorzuweisen hatte. "Wir hatten keine nennenswerte Jugendabteilung und unsere Anlage stammt aus dem Jahr 1979. Die Anlage hat einen modernisierten Rasenplatz mit Tartanbahn und einen zweiten Kunstrasenplatz bekommen. Das Hauptgebäude wird komplett saniert. Wir stellen in der nächsten Saison von den Bambinis bis zur U16 mindestens eine Mannschaft", verriet der stolze Cheftrainer der ersten Mannschaft.
Hinzu kommt, dass die Verantwortlichen in Eiberg viele Events, wie beispielsweise eine Spendenaktion für das Essener Karnevalspaar zugunsten der "Kinderintensivpflege Bärenfamilie", eine Kinder-Ostereiersuche und den Eiberger Sommercup, ein großes nationales U13 Turnier, mit Mannschaften wie Borussia Dortmund oder auch Borussia Mönchengladbach, organisieren.
Es kommt noch hinzu, dass die erste Mannschaft mitten im Aufstiegskampf steckt. "Deswegen blicken wir mit Stolz zurück auf das Geleistete und wollen im weiteren Verlauf alle Dinge weiter vorantreiben, dass sowohl die Berichterstattung als auch der weitere Weg des Vereins genauso positiv weiterverlaufen. Konkret heißt das, dass wir in jedes Spiel gehen, um dieses gewinnen zu wollen und so den Leuten, die jeden Tag, ehrenamtlich alles für den Verein auf die Beine stellen, zu danken", äußerte der Übungsleiter.
In der Saison 2023/24 stieg Eiberg in die A-Liga auf und konnte im darauffolgenden Jahr souverän die Klasse halten. In der aktuellen Spielzeit setzte die Mannschaft von Cichon noch einen drauf, denn Preußen ist auf dem Weg in die Bezirksliga.
Auf die Frage, was sein Team so stark macht, antwortete der Chefcoach: "Unsere Denkweise. Wir wollten in dieser Saison Spaß haben und besser sein als letztes Jahr. Dies ist uns bis dato ganz gelungen. Jetzt wollen wir den Spaß auch bis zum Ende behalten und jedes Spiel an unsere Grenze gehen." Er fügte noch hinzu: "Wenn wir am Ende Dritter werden, ist das ein Riesen-Erfolg für uns las verein, der noch nie in der Bezirksliga gespielt hat. Druck haben diejenigen, die aufsteigen müssen, da ansonsten sehr viel den Bach runter geht. Da gehören wir definitiv nicht zu."
Einen Druck verspüren Cichon und seine Mannschaft also nicht. Den Zwang aufzusteigen sieht er daher bei den direkten Konkurrenten. "Alemannia muss aufsteigen, das hat man an deren Investitionen gesehen. Das hat nichts mit Kreisliga zu tun. Niederbonsfeld hat eine richtig gute Mannschaft und einen unangenehm zu bespielenden Platz, auch die wollen unbedingt hoch." Abschließend erklärte er noch: "Wir sind diejenigen, die am wenigsten müssen, aber am meisten daran glauben und wir haben einen großen Vorteil. Wir sind auf niemanden angewiesen und sind maximal gierig, die Saison auf Mallorca zu beenden."
Sein Team steht zwar nicht unter Zugzwang, kann mit einem Erfolg im direkten Duell mit der Alemannia allerdings trotzdem einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen und somit die starke Entwicklung des Vereins weiter vorantreiben.