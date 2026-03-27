Cichon über Eibergs Entwicklung und den Kampf um die Meisterschaft Kreisliga A, Gruppe 1, Essen: Durch einen 8:0-Erfolg gegen den ESC Rellinghausen II eroberte Preußen Eiberg die Tabellenspitze. Am kommenden Spieltag erwartet der Zweitplatzierte Alemannia Essen die Eiberger zum Top-Spiel. von Tristan Benten · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Cichon lobt die Entwicklung des Vereins – Foto: Fr. Göhl

Kreisliga A, Gruppe 1, Essen: Zwei Jahre nach dem Aufstieg in die A-Liga steht die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Cichon an der Spitze. Preußen Eiberg will nun die frisch gewonnene Tabellenführung am kommenden Spieltag gegen den direkten Konkurrenten Alemannia Essen verteidigen. Der Übungsleiter äußerte sich zum rasanten Aufstieg des Vereins und dem anstehenden Top-Spiel.

Große Entwicklung im Verein "Zunächst einmal bin ich sehr stolz darauf, was der Verein so alles in diesem Jahr auf die Beine gestellt hat und stellen wird. Im Sommer letzten Jahres, wurde kurz vor Schluss der Klassenerhalt gesichert", erklärte Cichon. Dabei spielte er auf die vielen Errungenschaften an, die der Verein in den vergangenen Jahren vorzuweisen hatte. "Wir hatten keine nennenswerte Jugendabteilung und unsere Anlage stammt aus dem Jahr 1979. Die Anlage hat einen modernisierten Rasenplatz mit Tartanbahn und einen zweiten Kunstrasenplatz bekommen. Das Hauptgebäude wird komplett saniert. Wir stellen in der nächsten Saison von den Bambinis bis zur U16 mindestens eine Mannschaft", verriet der stolze Cheftrainer der ersten Mannschaft.

Hinzu kommt, dass die Verantwortlichen in Eiberg viele Events, wie beispielsweise eine Spendenaktion für das Essener Karnevalspaar zugunsten der "Kinderintensivpflege Bärenfamilie", eine Kinder-Ostereiersuche und den Eiberger Sommercup, ein großes nationales U13 Turnier, mit Mannschaften wie Borussia Dortmund oder auch Borussia Mönchengladbach, organisieren. Es kommt noch hinzu, dass die erste Mannschaft mitten im Aufstiegskampf steckt. "Deswegen blicken wir mit Stolz zurück auf das Geleistete und wollen im weiteren Verlauf alle Dinge weiter vorantreiben, dass sowohl die Berichterstattung als auch der weitere Weg des Vereins genauso positiv weiterverlaufen. Konkret heißt das, dass wir in jedes Spiel gehen, um dieses gewinnen zu wollen und so den Leuten, die jeden Tag, ehrenamtlich alles für den Verein auf die Beine stellen, zu danken", äußerte der Übungsleiter.