Ciao, Chipper!

Denn Chipper weiß selber nicht wer an diesem Tag (diesen Samstag 13:30 Uhr im Stadion an der Wipper in Bad Frankenhausen) alles ihn die letzte Ehre auf seinem Weg als Fußballer erweist. Im FuPa-Interview spricht Carsten Kammlott über den Abschied, seine schönste Zeit, das Abschiedsspiel und seine letzte Station in Bad Frankenhausen...

FuPa Thüringen: Hallo Chipper, mit welchem Gefühl hängst du deine Fußballschuhe an den Nagel?

Carsten Kammlott: ⁠Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Auf der einen Seite freue ich mich extrem auf die neue Aufgabe in Kalbsrieth (Anm. d. Red. er übernimmt dort das Traineramt, sein Spielerpass verbleibt für den Notfall in Bad Frankenhausen) und auf der anderen Seite hab ich in Bad Frankenhausen Menschen kennengelernt die mir wirklich ans Herz gewachsen sind und ich mich immer gern an die Zeit zurück erinnern werde.



FuPa Thüringen: Was war rückblickend deine schönste Zeit als Spieler? Und warum?

Carsten: ⁠Ich hatte bei jeden meiner Stationen eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Sportlich waren es außer das Abstiegsjahr natürlich die Jahre bei RWE, in denen vieles persönlich gut lief. Bei RB Leipzig waren es sportlich, für mich nicht die besten, dafür aber menschlich die prägendsten Jahre.

FuPa Thüringen: Wie hast du letzten Jahre in Bad Frankenhausen miterlebt? Wie war es für dich nochmal im regionalen Amateurfußball unterwegs zu sein?

Carsten: Ich habe den Amateurfußball lieben gelernt! Von Tag eins an, hab ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Man muss ehrlich sagen, was in Bad Frankenhausen die letzten fünf Jahre entstanden ist, Hut ab!