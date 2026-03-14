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Ligabericht
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Chronologie: SSV Allendorf erlebt gute und schlechte Zeiten
Teaser KOL WEST: +++ Kreisoberligist SSV Allendorf steht vor einer ungewissen Zukunft. Bevor klar ist, wie es ab Juli weitergehen soll: Ein Rückblick auf die jüngste Historie des Clubs +++
Haiger. Beim SSV Allendorf haben sie in den vergangenen Spielzeiten eine Menge auf die Beine gestellt. Weil sie wollten, und weil sie konnten. Inzwischen können sie anscheinend nicht mehr ganz so, wie sie gerne würden. Der Tabellenneunte der Fußball-Kreisoberliga ist deswegen dabei, einen neuen Weg zu beschreiten. Vieles ist unklar.