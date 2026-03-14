 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Chronologie: SSV Allendorf erlebt gute und schlechte Zeiten

Teaser KOL WEST: +++ Kreisoberligist SSV Allendorf steht vor einer ungewissen Zukunft. Bevor klar ist, wie es ab Juli weitergehen soll: Ein Rückblick auf die jüngste Historie des Clubs +++

von Redaktion · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser
Waheed Rashid (r.) vom Fußball-Kreisoberligisten SSV Allendorf zieht einen Sprint gegen den Bickener Furkan Yaglu an. Rashid ist seit den ersten Erfolgstagen dabei (Archivfoto). © Lorenz Pietzsch
Waheed Rashid (r.) vom Fußball-Kreisoberligisten SSV Allendorf zieht einen Sprint gegen den Bickener Furkan Yaglu an. Rashid ist seit den ersten Erfolgstagen dabei (Archivfoto). © Lorenz Pietzsch

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KOL West
Allendorf

Haiger. Beim SSV Allendorf haben sie in den vergangenen Spielzeiten eine Menge auf die Beine gestellt. Weil sie wollten, und weil sie konnten. Inzwischen können sie anscheinend nicht mehr ganz so, wie sie gerne würden. Der Tabellenneunte der Fußball-Kreisoberliga ist deswegen dabei, einen neuen Weg zu beschreiten. Vieles ist unklar.

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