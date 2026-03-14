Chronologie: SSV Allendorf erlebt gute und schlechte Zeiten

Waheed Rashid (r.) vom Fußball-Kreisoberligisten SSV Allendorf zieht einen Sprint gegen den Bickener Furkan Yaglu an. Rashid ist seit den ersten Erfolgstagen dabei (Archivfoto). © Lorenz Pietzsch

Haiger. Beim SSV Allendorf haben sie in den vergangenen Spielzeiten eine Menge auf die Beine gestellt. Weil sie wollten, und weil sie konnten. Inzwischen können sie anscheinend nicht mehr ganz so, wie sie gerne würden. Der Tabellenneunte der Fußball-Kreisoberliga ist deswegen dabei, einen neuen Weg zu beschreiten. Vieles ist unklar.