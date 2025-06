Das passt nicht: Die Zeit von Nauwid Amiri als Trainer und Danny Blum als Spieler in Pfeddersheim war jeweils kurz und keine Erfolgsgeschichte. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Chronik: Der Absturz der TSG Pfeddersheim Einst Oberliga-Dauergast, spielt die TSG Pfeddersheim demnächst Landesliga +++ Chronik der Verbandsliga-Spielzeit Verlinkte Inhalte Verbandsliga Südwest Landesliga Ost Pfeddersheim

Pfeddersheim. Rang 13, nicht mal halb so viele Punkte wie die Teams in der Aufstiegszone – die TSG Pfeddersheim erlebte ein sportliches Debakel in der Verbandsliga und muss erstmals seit 2009 wieder in der Landesliga antreten. Dabei gab es doch ganz andere Ziele...

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Juni 2024: Trainingsauftakt. Neben dem neuen Trainer Nauwid Amiri steht sein Bruder, Mainz-05-Spielmacher Nadiem, auf dem Platz. Manuel Wöllner, der Sportliche Leiter, kündigt an, dass der Bundesliga-Profi auch offiziell als Cotrainer firmieren wird.

Juli: Bundesligaspieler, Pokalsieger – Danny Blum ist da. Der 33-Jährige krönt eine aus Sicht der TSG erfolgreiche Transferperiode mit klangvollen Zugängen. Im Sat-Cup gegen Mechtersheim schießt Blum sein Debüt-Tor. Verbandspokal und Meisterschaft sollen her. August: Drei der ersten vier Ligaspiele gehen verloren. Nach den Pleiten in Kreuznach (1:4) und gegen Gau-Odernheim (2:4) verschwindet Amiri direkt in der Kabine. „Schockiert“ ist der Trainer vom Pokal-Auftritt in Nieder-Olm (2:1 n.V.), „katastrophal“ lautet das Urteil gegen Hauenstein (0:2). Das 2:1 gegen Pirmasens II ist Blums letztes Spiel im TSG-Trikot, der Vertrag wird aufgelöst. Nun läuft der Ex-Profi beim Hallen-Spektakel „King’s League“ auf.