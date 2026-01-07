Christos Ketikidis verstärkt den FC Alte Haide

Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Christos Ketikidis ab sofort Teil des FC Alte Haide ist. Der talentierte Spieler wechselt von SVN München zu uns und bringt wertvolle Erfahrung aus der Landesliga, Bezirksliga bis hin zur Bayernliga mit.

Als Geschäftsführer des FC Alte Haide, Oktay Kaya, bin ich sehr glücklich über diesen Neuzugang und möchte Christos herzlich in unserem Verein willkommen heißen. Wir sind überzeugt, dass seine Fähigkeiten und sein Einsatz unsere Mannschaft stärken werden.