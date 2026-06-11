– Foto: SV Böblingen

Der Landesligist SV Böblingen freut sich, mit Christos Akritidis einen jungen und äußerst interessanten Spieler für die kommende Saison verpflichtet zu haben. Der 19-jährige Offensivspieler wechselt vom Landesligisten SV Kaisersbach zum SVB.

Christos zog vor rund einem Jahr aus Griechenland nach Deutschland und hat sich in seiner neuen Heimat bemerkenswert schnell eingelebt. Neben seinen sportlichen Qualitäten beeindruckte er durch seine vorbildliche Integration und seinen großen Einsatz beim Erlernen der deutschen Sprache.

Während seiner Probetrainings bei der SV Böblingen konnte Christos das Trainerteam nachhaltig überzeugen. Insbesondere seine saubere Technik, seine Dynamik sowie sein Spielverständnis im offensiven Mittelfeld hinterließen einen hervorragenden Eindruck. Bei der SV Kaisersbach wurde er überwiegend auf der Zehnerposition beziehungsweise im offensiven Mittelfeld eingesetzt.

„Christos bringt großes Potenzial mit und passt sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu unserem Verein. Wir freuen uns sehr, ihm die Möglichkeit zu geben, sich bei uns weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen“, so der sportliche Leiter des SV Böblingen.