Christopher Schorch tritt als Teamchef des 1. FC Bocholt zurück

Potenzieller Nachfolger wohl schon auserkoren

Schorch, der dem Verein weiter als Sport-Geschäftsführer erhalten bleibt, zukünftig wohl aber mehr in den Hintergrund treten wird, sagt: "Bocholt ist mehr als ein Job für mich – es ist eine Herzensangelegenheit. Gerade deshalb habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen. Der Verein steht über allem. Ich bin überzeugt: Für den 1. FC Bocholt ist dieser Schritt jetzt die richtige und notwendige Entscheidung."

Ludger Triphaus, Präsident des FCB, ergänzt: "Christopher hat in den vergangenen Monaten Verantwortung in allen Bereichen übernommen – immer im Interesse des 1. FC Bocholt. Wie ernst er diese Verantwortung nimmt, zeigt seine heutige Entscheidung, im Sinne des Erfolgs einen Schritt zurückzutreten. Das ist eine große und bemerkenswerte Geste, die wir als Vorstand sehr respektieren. Ich bin froh und dankbar, dass er uns als Sport-Geschäftsführer erhalten bleibt und den Verein mit all seiner Energie weiter voranbringen wird."

Wie der Verein angibt, laufen bereits Gespräche mit einem potenziellen Nachfolger, der aber erst in der kommenden Wintervorbereitung zum Team stoßen soll. Bis dahin wird Gabriele di Benedetto als Cheftrainer agieren.