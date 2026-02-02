Christopher Otte verlässt den TSV Wetschen im Sommer

Beim TSV Wetschen steht im kommenden Sommer eine personelle Veränderung im Trainerteam an. Co-Trainer Christopher Otte wird dem Verein in der nächsten Saison nicht mehr zur Verfügung stehen und seine Tätigkeit an der Seitenlinie beenden.

Christopher Otte ist eng mit dem TSV Wetschen verbunden. Über viele Jahre hinweg trug er selbst das blau-gelbe Trikot, ehe er später Verantwortung als Trainer der zweiten Herrenmannschaft übernahm. Zuletzt brachte er seine fußballerische und taktische Expertise als Co-Trainer der ersten Mannschaft ein. Mit großem Fachwissen, einer ruhigen und besonnenen Art sowie einem ausgeprägten Blick für Details prägte er die sportliche Entwicklung des Vereins nachhaltig mit.

Ab Sommer wird Otte dem Trainerteam sportlich wie auch menschlich fehlen. Umso größer ist die Wertschätzung für seinen langjährigen Einsatz, seine Vereinstreue und seinen Beitrag zur positiven Entwicklung des TSV Wetschen in unterschiedlichen Funktionen.