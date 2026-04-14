Christopher Newe – Die Zuverlässigkeit in Person von Olaf Wegerich · Heute, 11:06 Uhr · 0 Leser

Keeper Christopher Newe (VfR Neumünster). – Foto: Ismail Yesilyurt

Die Rasensport-Fans lieben ihn und das nicht nur wegen seiner oft tollkühnen Paraden. Christopher Newe ist beim Neumünsteraner Traditionsverein so etwas wie die Zuverlässigkeit in Person und überzeugt zudem mit seinem stets bescheidenen Auftreten und durch beispiellose Vereinstreue. Der 2,01 Meter-Hüne geht bereits in seine zehnte Saison und ist mit einem Vertrag bis zum 30.06.2027 beim VfR ausgestattet. Von vielen Kennern der Szene wird der gebürtige Kieler völlig zu Recht als einer der besten Torhüter im Land zwischen den Meeren bezeichnet.

Kurz vor dem Stadtderby gegen den PSV, in dem der VfR Revanche für die 1:3-Hinspielniederlage nehmen möchte, beantwortete der 34-Jährige, der seit dem 01.07.2016 für Rasensport spielt, die Fragen von Redakteur Olaf Wegerich. Du hast dem VfR auch in schweren Zeiten die Treue gehalten. Was sind die Gründe für diese Verbundenheit?

Christopher Newe: Der VfR hat seinen ganz besonderen Charme. In Verbindung mit anderen Faktoren wusste ich immer, was ich an dem Verein habe, und bin gerne geblieben.

Keeper Christopher Newe (VfR Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

Du hast schon einige Derbys gegen den PSV erlebt. Kannst du dich noch an dein erstes Stadtderby erinnern und welches ist dir warum in besonderer Erinnerung geblieben?

Christopher Newe: Mein erstes aktives Stadtderby dürfte das Pokalfinale 2017 gewesen sein, welches wir leider damals 2:4 beim PSV verloren hatten. Ansonsten überwiegt aus der jüngeren Vergangenheit der 5:0-Derby-Sieg im Rückspiel vor zwei Jahren, wodurch wir damals den Klassenerhalt nach einer famosen Rückrunde nahezu perfekt machen konnten.

YOUKICK: Wie bist du mit eurem bisherigen Saisonverlauf und deinen Leistungen zufrieden?

Christopher Newe: Mit der Masters-Teilnahme im Winter und dem aktuellen 6. Tabellenplatz können wir, denke ich, bisher durchaus zufrieden sein. Wenn das am Saisonende auch so sein sollte, wäre das schon überragend. Meine persönlichen Leistungen empfinde ich im Großen und Ganzen als ganz solide. Gab es schon einmal Angebote von anderen Vereinen, wohl möglich höherklassigen Vereinen, die dich ins Grübeln gebracht haben?

Christopher Newe: Angebote und Anfragen gab es natürlich hier und da mal immer wieder, aber bei keinem kam ich so wirklich über einen Vereinswechsel ins Grübeln. Du bist beim VfR einer der Publikumslieblinge und wirst oft für deine Leistungen von den Fans gefeiert. Was bedeutet dir das und wie lange möchtest du noch auf diesem Niveau spielen?

Christopher Newe: Ich empfinde das als große Wertschätzung und auch als gute Rückmeldung von außen, dass meine Performance nicht ganz so schlecht gewesen ist. Solange ich das Gefühl habe, der Mannschaft helfen zu können und es körperlich und zeitlich passt, möchte ich gerne weiterspielen. Wie lange das genau sein wird, ist schwer zu sagen. Nächste Saison bin ich auf jeden Fall auch weiterhin am Start. Du hast mit Jose einen starken Herausforderer auf der Torhüterposition. Wie läuft eure Zusammenarbeit im Training und was traust du ihm zu?

Christopher Newe: Jose ist menschlich wie sportlich ein super Typ. Wir haben ein gutes Verhältnis und kommen gut miteinander aus. Man merkt, dass er eine gute Ausbildung genossen hat und auch ein super Oberligatorwart ist. Er ist noch jung und wird sicherlich in seiner sportlichen Laufbahn viel erleben. Wohin das letztendlich führt, ist immer schwer zu sagen, da ja dabei häufig auch Faktoren eine Rolle spielen, die man selbst gar nicht so groß beeinflussen kann.

VfR-Keeper Christopher Newe war kaum beschäftigt. Wenn, dann war er zur Stelle. – Foto: Jörg Moritz