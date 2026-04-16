Christopher Kramer rettet VfR Neumünster Punkt im Derby gegen PSV

Tohuwabohu vor dem PSV-Tor – Kastriot Alija (VfR Neumünster) wird von Paul Eberhardt (PSV Neumünster) bedrängt. – Foto: Olaf Wegerich

Rasensport von 1910 von der Geerdtstraße gegen den Polizei SV Union aus der Stettiner Straße, ca. 600 Meter Luftlinie entfernt! In der Gegenwart ein Mittelfeldduell der fünften Liga, sechster gegen den achten. Sportlich eigentlich bedeutungslos, aber heute trotzdem vor 847 Zuschauern: Es geht immerhin um die Frage, wer denn nun in diesem Jahr die Nr. 1 in Neumünster ist.

Zur Geschichte: In der Nachkriegszeit wurde der VfR schnell zur Nummer eins der Stadt, 1955 sogar Erstligist und landete 1963 sogar noch vor Holstein und war gar die Nummer eins im Bundesland! Alles nachzulesen in der hervorragenden neuen Vereinschronik "Wir waren mal 1. Liga!".





Im Jahre 2019 stand allerdings der grünweiße Stadtrivale PSV-Union erstmals im stadtinternen Ranking vor den Lilaweißen. Zwischenzeitlich stieg der VfR sogar in die Landesliga ab, ist jetzt aber im dritten Jahr wieder Oberligist.

Die ewige Frage: Wer ist die Nummer 1 der Stadt? Erstmals seit dem Wiederaufstieg 2023 deutet sich aktuell an, dass der VfR wieder seine traditionelle Rolle als erfolgreichster Fußballverein der Stadt einnehmen könnte. Unter diesem Vorzeichen stand die heutige Begegnung.

Kopfballduell – Nick Neca (VfR Neumünster) gegen Jesper Tiedemann (PSV Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

Zahlreiche Ausfälle auf beiden Seiten Bei den Gästen von der Stettiner Straße fallen die schon länger verletzten Ehlert-Brüder, Tom Zarpe und Fyn Claasen sowie die gesperrten Ben Luca Nohns und Meiko Werner aus. Bei den Hausherren ist neben den Dauerverletzten Sven Freitag und Luis Schmidt zuletzt auch die Mittelfeldachse Visar Mehmeti / Radovan Karaman (beide Knieprobleme) weggebrochen. Außerdem musste heute mit Kevin Schulz der erfahrenste zentrale Mittelfeldakteur passen. Nils Drauschke als Innenverteidiger Während bei den Hausherren Berk Akcicek anstelle des angeschlagenen Kevin Schulz ins Team rückte, überraschte der PSV mit der Variante, den ansonstigen Offensivakteur Nils Drauschke neben Geart Latifi Innenverteidiger spielen zu lassen. Dafür blieb Winter-Neuzugang Mohammed Mahmud, von den Trainern nach seinen ersten Einsätzen für den PSV gelobt, der 2023/24 auch drei Oberligapartien für den VfR bestritt, heute auf der Bank. Starke erste Hälfte: Körtzinger stark wie im Hinspiel Bereits im Hinspiel, das der PSV mit 3:1 für sich entschied, war PSV-Keeper Tilmann Körtzinger der Matchwinner. Auch heute rettete er in Hälfte eins mit Glanzparaden nach Alija-Solo (24.), nach Krauses Geschoss aus fünf Metern (28.) und nach einem Serifi-Flachschuss (45. + 2) dreimal überragend. Zusätzlich hatten Adesanya (17., unbedrängt vorbei nach Krause-Flanke) und Serifi (44., aus 14 Metern vorbei) Riesengelegenheiten ausgelassen.

Kopfballduell zwischen VfR-Torschütze Ola Adesanya (VfR Neumünster) und Grady Zinkondo (PSV Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

Zweite Hälfte: Weniger Chancen, aber intensiv und spannend In der zweiten Hälfte verflachte das Spiel etwas. Der PSV wartete nach wie vor auf Umschaltsituationen und stand nun hinten besser. Der VfR kam deshalb zunächst nicht mehr zu allzu vielen Chancen, der PSV blieb aber weiter latent gefährlich. Und hätte nach 65 Minuten einen klaren Elfmeter bekommen müssen. Darin waren sich im Nachgang in der Mixed-Zone Spieler beider Klubs - zum Großteil ja befreundet - wieder völlig einig. Doch DFB-Schiedsrichterin Levke Scholz pfiff nicht - Konzessionsentscheidung?



Nachdem Alija nach Adesanya-Vorarbeit erneut halbrechts frei an Körtzinger scheiterte (69.), kam es, wie es oft kommt. Drückende Rasensportler erweisen sich dann doch teils als konteranfällig. Zunächst kann Restverteidiger Christoph Kahlcke (72.) den überragenden Tiedemann noch auf Kosten einer gelben Karte regelwidrig stoppen (72.), doch dann ist es wenig später so weit: Til Küfner nimmt links Tiedemann mit, der allzu leicht durch ist, aber aus wenigen Metern an Christopher Newe im VfR-Kasten scheitert. Den hoch abprallenden Ball setzt Timo Barendt im Stile eines Torjägers über den Umweg der Schulter des gerade eingewechselten Tom Schilling ins Netz: 1:2 (77.).