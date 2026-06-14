Christopher Kramer kommt zu Inter Türkspor Kiel

Christopher Kramer (re.) mit dem Sportlichen Leiter Liridon Imeri (Inter Türkspor Kiel). – Foto: Inter Türkspor Kiel

Der ambitionierte Landesligist Inter Türkspor Kiel sorgt auf dem Transfermarkt weiter für Aufsehen. Dem sportlichen Leiter Liridon Imeri ist ein absoluter Transfer-Coup geglückt: Routinier Christopher Kramer wechselt vom Oberligisten VfR Neumünster an den Kieler Hans-Mohr-Platz. Der 36-jährige Vollblutstürmer, der im schleswig-holsteinischen Fußball absoluten Kultstatus genießt, bringt die Erfahrung aus hunderten hochklassigen Partien mit an den Erich-Kästner-Weg.

Mit Kramer kommt zu Inter eine beispiellose Vita: Der wuchtige Mittelstürmer ging in der Regionalliga bereits für namhafte Traditionsvereine wie die KSV Holstein, den VfB Lübeck, den VfB Oldenburg, den Wuppertaler SV, den TSV Steinbach Haiger, den SC Weiche Flensburg 08 und den FC Kilia Kiel erfolgreich auf Torejagd. Seine Titelsammlung im norddeutschen Raum ist beeindruckend: Neben der Meisterschaft in der Regionalliga Nord feierte Kramer dreimal den Landespokalsieg in Schleswig-Holstein, einmal in Hessen und sicherte sich zudem sagenhafte viermal die Torjägerkanone.

„Ein absoluter Unterschiedsspieler“

Zuletzt hatte der erfahrene Angreifer seine Schuhe an der Neumünsteraner Geerdtsstraße für den VfR geschnürt. Inter-Macher Liridon Imeri zeigt sich bei der Präsentation eines weiteren Transfercoups verständlicherweise begeistert und spart nicht mit Lob für den neuen Fixpunkt im Sturmzentrum: