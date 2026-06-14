Christopher Kramer kommt zu Inter Türkspor Kiel

Der ambitionierte Landesligist Inter Türkspor Kiel sorgt auf dem Transfermarkt weiter für Aufsehen. Dem sportlichen Leiter Liridon Imeri ist ein absoluter Transfer-Coup geglückt: Routinier Christopher Kramer wechselt vom Oberligisten VfR Neumünster an den Kieler Hans-Mohr-Platz. Der 36-jährige Vollblutstürmer, der im schleswig-holsteinischen Fußball absoluten Kultstatus genießt, bringt die Erfahrung aus hunderten hochklassigen Partien mit an den Erich-Kästner-Weg.
Mit Kramer kommt zu Inter eine beispiellose Vita: Der wuchtige Mittelstürmer ging in der Regionalliga bereits für namhafte Traditionsvereine wie die KSV Holstein, den VfB Lübeck, den VfB Oldenburg, den Wuppertaler SV, den TSV Steinbach Haiger, den SC Weiche Flensburg 08 und den FC Kilia Kiel erfolgreich auf Torejagd. Seine Titelsammlung im norddeutschen Raum ist beeindruckend: Neben der Meisterschaft in der Regionalliga Nord feierte Kramer dreimal den Landespokalsieg in Schleswig-Holstein, einmal in Hessen und sicherte sich zudem sagenhafte viermal die Torjägerkanone.
Zuletzt hatte der erfahrene Angreifer seine Schuhe an der Neumünsteraner Geerdtsstraße für den VfR geschnürt. Inter-Macher Liridon Imeri zeigt sich bei der Präsentation eines weiteren Transfercoups verständlicherweise begeistert und spart nicht mit Lob für den neuen Fixpunkt im Sturmzentrum:
„Christopher ist ein absoluter Unterschiedsspieler. Seine Vita spricht für sich! Mit seiner Mentalität und Erfahrung wird er unseren jungen Spielern enorm helfen. Dass ein Spieler mit dieser Qualität sich für Inter entscheidet, zeigt, welchen Weg wir hier gehen. Wir sind sehr froh, dass er da ist.“
Mit einem erfahrenen Stürmer im Zentrum hat Inter Türkspor eine der Lücken geschlossen, die in der Vergangenheit arg drückten.
Für Christopher Kramer selbst waren vor allem die zwischenmenschliche Komponente und das emotionale Umfeld bei Inter ausschlaggebend dafür, den VfR Neumünster zu verlassen und sich der neuen Herausforderung im Kieler Osten zu stellen:
„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei Inter. Die Gespräche mit Liri haben mich schnell davon überzeugt, diese Herausforderung anzunehmen. Ich habe ihn als ehrlichen und geradlinigen Menschen kennengelernt – Werte, die ich sehr schätze und die im Fußball leider nicht mehr selbstverständlich sind.“
Ein weiterer Pluspunkt für den Angreifer ist die Tatsache, dass er in der Inter-Kabine auf vertraute Gesichter stoßen wird, was eine lange Eingewöhnungszeit überflüssig machen dürfte:
„Zudem habe ich bereits mit einigen Spielern aus dem Team zusammengespielt und bin überzeugt, dass wir über eine sehr starke Mannschaft verfügen. Gemeinsam wollen wir eine erfolgreiche Saison spielen! Inter ist darüber hinaus ein sehr familiärer Verein mit leidenschaftlichen und heißblütigen Fans. Genau diese besondere Atmosphäre macht den Verein aus und darauf freue ich mich persönlich am meisten. Ich kann es kaum erwarten, vor unseren Fans auf dem Platz zu stehen.“
Inter Türkspor Kiel betonte ausdrücklich die professionelle und faire Verhandlungsführung des abgebenden Vereins aus der Oberliga.
„Wir bedanken uns natürlich auch beim VfR Neumünster für die unkomplizierte Abwicklung des Transfers von Christopher Kramer. Die Gespräche verliefen sehr angenehm und konstruktiv, sodass wir uns schnell einigen konnten. Dafür möchten wir uns nochmals herzlich beim Sportdirektor Lars Neca bedanken.“