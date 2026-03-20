Christopher Kimbakidila startet auf neuer Position durch

In dem Flutlichtspiel in Goch bereitete Christopher Kimbakidila das 1:0 vor und erzielte später das 2:1.„Chris läuft sehr viel und arbeitet vorbildlich für die Mannschaft“, sagte Marvin Braun, der spielende Co-Trainer der Xantener, die seit drei Begegnungen ungeschlagen sind. In Goch reichte es nicht zum Sieg, weil der TuS erneut zwei Gegentreffer nach Standards kassierte. Nun wird überlegt, von der Mann-, auf die Raumdeckung umzustellen.