Christopher Kimbakidila startet auf neuer Position durch

Übrigens hat Ex-Coach Marcel Zalewski, der Ende November 2025 in Xanten gehen musste, einen neuen Job gefunden. Er steht nun beim B-Ligisten DJK Appeldorn an der Seitenlinie.
Christopher Kimbakidila fühlt sich wohl als einzige Sturmspitze des abstiegsbedrohten Bezirksligisten TuS Xanten. Als Torjäger David Epp verletzt ausfiel, nahm der 25-Jährige seine Position ein. Und Kimbakidila erzielte in den vergangenen drei Partien jeweils einen Treffer. Der Angreifer wird auch am Sonntag, 15 Uhr, beim nächsten Sechs-Punkte-Spiel bei der SGE Bedburg-Hau in der Startelf stehen.
Nach seiner Knöchelverletzung ist Epp noch keine Option für die Anfangsformation. Ob Defensivakteur Norwin Meyer, der beim 2:2 in Goch mit einer Kieferprellung vor der Pause ausgewechselt werden musste, in Bedburg-Hau dem Kader angehört, ist noch unsicher. Unterdessen ist jetzt klar, dass die Saison für Routinier Pascal Breitenstein gelaufen ist. Den 34-Jährigen setzt eine Schambeinentzündung außer Gefecht.
In dem Flutlichtspiel in Goch bereitete Christopher Kimbakidila das 1:0 vor und erzielte später das 2:1.„Chris läuft sehr viel und arbeitet vorbildlich für die Mannschaft“, sagte Marvin Braun, der spielende Co-Trainer der Xantener, die seit drei Begegnungen ungeschlagen sind. In Goch reichte es nicht zum Sieg, weil der TuS erneut zwei Gegentreffer nach Standards kassierte. Nun wird überlegt, von der Mann-, auf die Raumdeckung umzustellen.
Derweil äußerte sich die sportliche Leitung auf Nachfrage erstmals zur Kaderplanung für die neue Saison. So liegen aktuell zehn Zusagen vor, wie Levin Bardehle mitteilte. Namen wollte er nicht nennen. Braun und Chefcoach Mirco Dietrich sind noch in der Entscheidungsfindung, was auch mit der sportlichen Situation zutun hat. Der Klassenerhalt ist längst nicht fix. Die SGE Bedburg-Hau liegt zwei Punkte vor dem TuS.
Übrigens hat Ex-Coach Marcel Zalewski, der Ende November 2025 in Xanten gehen musste, einen neuen Job gefunden. Er steht nun beim B-Ligisten DJK Appeldorn an der Seitenlinie.