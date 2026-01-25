Vorstand Björn Spehnkuch (li.) und der neue Mann an der Seitenlinie des TSV Karlburg II, Christoph Weißenberger (re.)

Christoph Weißenberger übernimmt beim TSV Karlburg II Wechsel auf der Trainerbank zur Saison 2026/27 +++ TSV Karlburg setzt auf Kontinuität und Identifikation

Beim TSV Karlburg II sind die Weichen für die Zukunft gestellt: Christoph Weißenberger übernimmt zur Saison 2026/27 die sportliche Verantwortung für die zweite Mannschaft.

Der bisherige Trainer Jan Stoy wird sein Amt aus privaten Gründen zum Ende der laufenden Saison niederlegen und seine Tätigkeit reduzieren. Dem Verein bleibt er jedoch weiterhin als Spieler erhalten. Der TSV Karlburg bedankt sich bereits jetzt ausdrücklich bei Stoy für sein großes Engagement, seine zuverlässige Arbeit und seinen Einsatz für die Mannschaft im vergangenen Jahr.

Mit Christoph Weißenberger gewinnt der TSV Karlburg einen im Verein und Umfeld bestens bekannten Fußballfachmann. Der 45-Jährige lebt in Karlburg, trug selbst einst das Trikot des TSV in der Landesliga und kennt sowohl die Vereinsstrukturen als auch das sportliche Umfeld sehr genau. Darüber hinaus bringt Weißenberger inzwischen umfassende Erfahrung als Trainer mit. „Nach dem Ausscheiden von Jan Stoy war es uns wichtig, eine nachhaltige und vereinsnahe Lösung für die zweite Mannschaft zu finden“, erklärt Björn Spehnkuch, Vorstand Fußball. „Christoph steht für Kontinuität, Identifikation mit dem TSV Karlburg und bringt klare sportliche Vorstellungen mit.“