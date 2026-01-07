Christoph „Tonne“ Tönnißen wird Trainer des TSV Weeze

Pünktlich zum Jahreswechsel hat Bezirksligist TSV Weeze die Trainerfrage geklärt. Noch vor der Winterpause hatte der amtierende Chefcoach Ferhat Ökce den Verantwortlichen mitgeteilt, dass er im Sommer aufhören wird und sich mit dem Klassenerhalt verabschieden möchte. Fußball-Abteilungsleiter Tim Dünte begab sich sofort auf die Suche nach einem geeigneten Nachfolger. „Wir haben zwei, drei Gespräche mit externen Kandidaten geführt“, so Dünte. Doch letztlich ist die Wahl auf einen Mann aus den eigenen Reihen gefallen.
Christoph Tönnißen, von 2017 bis 2020 Trainer der Weezer Reserve, wird den vakanten Posten an der Seitenlinie übernehmen. Bis ins Jahr 2017 war der heute 38-Jährige selbst Stammkraft in der Defensive des TSV und absolvierte dabei auch einige Spiele unter seinem Vorgänger Ferhat Ökce, der seinerzeit als Co-Trainer von Sandro Scuderi fungierte. In dieser Saison kam sogar unverhofft noch eins dazu, als die angespannte Personalsituation vor dem Heimspiel gegen Viktoria Goch II (0:2) Ökce dazu veranlasste, Tönnißen erneut zu „berufen“.
Dass „Tonne“, so lautet sein Spitzname beim TSV, wenige Monate später Ökces Nachfolge antreten würde, ahnte zu diesem Zeitpunkt natürlich noch niemand. Wie es dazu kam, sagt Dünte: „Mir kam schon früh der Gedanke, dass ich gerne mal mit Christoph sprechen würde.“ Das Gespräch verlief offenkundig äußerst produktiv. „Christoph hat sich sehr gefreut. Die positive Rückmeldung kam dann sehr schnell“, sagt Dünte, der seinem Verein damit gewissermaßen schon vorzeitig ein Weihnachtsgeschenk machte. „An Heiligabend haben wir vormittags alles eingetütet und dann im Laufe des Tages Mannschaft und Vorstand informiert.“
Warum Christoph Tönnißen der richtige Mann für den TSV Weeze ist, erklärt der Abteilungsleiter so: „Tonne bringt eine hohe Fußball-Expertise und ein mitreißendes Wesen mit. Außerdem kennt er die meisten Gesichter. Es ist gut, jemanden mit Know-how und Stallgeruch zu haben. Er war bereits mit der zweiten Mannschaft sehr erfolgreich, die er zum Schluss in die Kreisliga A geführt hat.“
Während hinter den Kulissen die Weichen für die Zukunft gestellt werden, steht für den TSV Weeze aktuell ein sportlicher Höhepunkt an: Die Seniorenabteilung des Turn- und Spielvereins richtet an diesem Wochenende zum 36. Mal ihre traditionellen Hallenturniere aus. Sie bilden den Auftakt in das Festjahr 2026, in dem die Gemeinde Weeze ihr 800-jähriges Bestehen feiert.
Heute um 11 Uhr startet in der Sporthalle am August-Janssen-Sportzentrum das Turnier der Damenmannschaft des TSV Weeze mit sieben weiteren Teams. Ab 17 Uhr misst sich die zweite Weezer Herrenmannschaft mit sieben Gegnern aus der Region. Am Sonntag findet ab 12 Uhr das Hallenturnier der ersten Mannschaft statt, an dem mit der SGE Bedburg-Hau ein weiterer Bezirksligist teilnimmt.