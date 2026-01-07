Wird Weeze-Trainer: Christoph Tönnißen. – Foto: Verein

Christoph „Tonne“ Tönnißen wird Trainer des TSV Weeze TSV Weeze: Der 38-Jährige tritt beim Bezirksligisten im Sommer die Nachfolge von Ferhat Ökce an. Am Wochenende gibt’s reichlich Budenzauber. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 TSV Weeze Christoph Tönnißen

Pünktlich zum Jahreswechsel hat Bezirksligist TSV Weeze die Trainerfrage geklärt. Noch vor der Winterpause hatte der amtierende Chefcoach Ferhat Ökce den Verantwortlichen mitgeteilt, dass er im Sommer aufhören wird und sich mit dem Klassenerhalt verabschieden möchte. Fußball-Abteilungsleiter Tim Dünte begab sich sofort auf die Suche nach einem geeigneten Nachfolger. „Wir haben zwei, drei Gespräche mit externen Kandidaten geführt“, so Dünte. Doch letztlich ist die Wahl auf einen Mann aus den eigenen Reihen gefallen.

Christoph Tönnißen, von 2017 bis 2020 Trainer der Weezer Reserve, wird den vakanten Posten an der Seitenlinie übernehmen. Bis ins Jahr 2017 war der heute 38-Jährige selbst Stammkraft in der Defensive des TSV und absolvierte dabei auch einige Spiele unter seinem Vorgänger Ferhat Ökce, der seinerzeit als Co-Trainer von Sandro Scuderi fungierte. In dieser Saison kam sogar unverhofft noch eins dazu, als die angespannte Personalsituation vor dem Heimspiel gegen Viktoria Goch II (0:2) Ökce dazu veranlasste, Tönnißen erneut zu „berufen“. Gutes Gespräch legt Grundstein

Dass „Tonne“, so lautet sein Spitzname beim TSV, wenige Monate später Ökces Nachfolge antreten würde, ahnte zu diesem Zeitpunkt natürlich noch niemand. Wie es dazu kam, sagt Dünte: „Mir kam schon früh der Gedanke, dass ich gerne mal mit Christoph sprechen würde.“ Das Gespräch verlief offenkundig äußerst produktiv. „Christoph hat sich sehr gefreut. Die positive Rückmeldung kam dann sehr schnell“, sagt Dünte, der seinem Verein damit gewissermaßen schon vorzeitig ein Weihnachtsgeschenk machte. „An Heiligabend haben wir vormittags alles eingetütet und dann im Laufe des Tages Mannschaft und Vorstand informiert.“ Warum Christoph Tönnißen der richtige Mann für den TSV Weeze ist, erklärt der Abteilungsleiter so: „Tonne bringt eine hohe Fußball-Expertise und ein mitreißendes Wesen mit. Außerdem kennt er die meisten Gesichter. Es ist gut, jemanden mit Know-how und Stallgeruch zu haben. Er war bereits mit der zweiten Mannschaft sehr erfolgreich, die er zum Schluss in die Kreisliga A geführt hat.“