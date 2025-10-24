Christoph Thoss vor Comeback beim VfR Garching

Nach langer Verletzungspause könnte Thoss am Sonntag erstmals wieder für Garching auflaufen.

Mit einem Punkt aus zwei Spielen hat der VfR Garching zuletzt in der Bezirksliga wieder Boden nach vorne verloren. Nun hat er wieder sechs Zähler Abstand zum Primus SV Walpertskirchen, der am Sonntag (15 Uhr) zum Vorrundenfinale in Garching antreten muss.

Der Rückschritt auf Rang vier mit sechs Punkten Rückstand nach vorne ist für den Garchinger Trainer Mike Niebauer kein Beinbruch. Er verweist darauf, dass man mit der jungen Mannschaft das Ziel hat, sich vom Tabellenkeller fernzuhalten. Nach zwei Abstiegen in Serie und dem Aufstieg zahlreicher Kicker aus der Zweiten Mannschaft (Kreisliga) wollte man ein ruhiges Jahr haben.

Niebauer weiß, dass diese 90 Minuten gegen Walpertskirchen große Folgen haben können. Bei einem Sieg ist der VfR wieder oben dran und bei einer Niederlage bis auf Weiteres im gesicherten Mittelfeld. „Wir haben keinen Druck“, sagt der Coach deutlich. Für die Garchinger wäre es die Kirsche auf der Torte, wenn sie mittendrin im Aufstiegsrennen sind.

Die Besonderheit dieser Saison ist natürlich, dass Garchings beste Fußballer wieder bei ihrem Heimatverein spielen. Die beiden Trainer Mike Niebauer und Niko Salassidis waren absolute Führungsspieler in den unvergessenen Regionalligazeiten. Der aus dem Alte-Herren-Aktivruhestand zurückgekehrte Dennis Niebauer ist der wahrscheinlich beste Fußballer, den Garching jemals hatte. Und diesen Sonntag könnte mit Christoph Thoss das nächste Comeback anstehen, denn der Stürmer ist nach seiner langen Verletzungspause wieder im Kader. Thoss schaffte keinen Regionalligaeinsatz, aber immerhin 36 Bayernliga-Spiele (drei Tore). Dann folgte der Wechsel zum SC Grüne Heide und nun gegen Walpertskirchen könnte er nach seinem Wechsel zurück nach Hause seine ersten Saisonminuten bekommen. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Dietrich, Eicke, Eisl, Matzkowitz, Salassidis, Stefanovic, Fellner, M. Niebauer, Sternke, D. Niebauer, Agbavon.