Christoph Mellack setzt auf eigene Jugend und attraktiven Fußball

Kurze Vorbereitungszeit, dafür klare Ideen: Christoph Mellack, Trainer der SG Eintracht Peitz, blickt im FuPa-Teamcheck trotz eines engen Zeitplans zufrieden auf die Saisonvorbereitung zurück und will mit seiner Mannschaft in der neuen Spielzeit vor allem eines – ansehnlichen Fußball spielen.
Nur knapp drei Wochen blieben der SG Peitz bis zum ersten Pflichtspiel im Pokal in Markendorf – trotzdem zieht Mellack gegenüber FuPa ein positives Fazit: "Mit dem Verlauf der Vorbereitung sind wir sehr zufrieden, obwohl wir nur knapp drei Wochen Zeit hatten bis zu dem ersten Pflichtspiel im Pokal in Markendorf."
Auf dem Transfermarkt ist bei der SG Peitz wenig passiert – und das ist durchaus gewollt. "Neuzugänge gab es so an sich nicht", so Mellack. Stattdessen setzt der Trainer auf die eigene Nachwuchsarbeit: "Zwei, drei Spieler aus der eigenen Jugend werden in das erste Jahr Männerfußball vollständig mit integriert." Weitere Neuzugänge in der laufenden Transferperiode schließt er aus: "Es wird keine Neuzugänge in dieser Transferperiode geben."
Auch bei den Abgängen gibt sich Mellack klar und verweist auf die offene Kommunikation innerhalb des Teams: "Abgänge sind uns keine bekannt, und wenn, dann wären diese schon mit den Spielern kommuniziert gewesen, weil wir alle sehr offen und ehrlich miteinander umgehen."
Die Stärken seiner Mannschaft sieht Mellack klar im Spielaufbau: "Die Stärken unserer Mannschaft liegen vor allem im Flachspiel, Ballbesitz und Umschaltspiel in die Tiefe." Der Anspruch dahinter ist eindeutig formuliert: "Wir wollen attraktiven und ansehnlichen Fußball spielen und uns nicht verstecken."
Konkret, aber mit Luft nach oben – so lässt sich das Saisonziel der SG Peitz beschreiben. "Wir wollen auf jeden Fall ein Platz besser als letzte Saison abschneiden und mal sehen, was nach oben hin eventuell dann noch so möglich ist und wen wir ärgern können", so Mellack.
Einen klaren Meisterschaftsfavoriten möchte er nicht benennen, sieht die Favoritenrolle aber bei den Mannschaften aus dem Vorjahr: "Ich denke, die Mannschaften, die auch letzte Saison mit oben dabei waren, werden eine gute Rolle um den Aufstieg spielen. Einen klaren Favoriten will ich gar nicht benennen."
Zum ersten Saisonspiel äußert Mellack einen klaren Wunsch: "Das erste Saisonspiel soll natürlich positiv für uns gestaltet werden, und ich hoffe auf einen Dreier für uns, damit wir einen guten Start in die Saison haben."
Mit eigenem Nachwuchs, offenem Umgang im Team und dem klaren Willen zu attraktivem Fußball geht die SG Peitz unter Christoph Mellack in die neue Saison.