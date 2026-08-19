Christoph Mellack setzt auf eigene Jugend und attraktiven Fußball FuPa-Teamcheck: Die SG Eintracht Peitz verzichtet auf externe Neuzugänge und vertraut stattdessen auf die eigene Jugend von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Kurze Vorbereitungszeit, dafür klare Ideen: Christoph Mellack, Trainer der SG Eintracht Peitz, blickt im FuPa-Teamcheck trotz eines engen Zeitplans zufrieden auf die Saisonvorbereitung zurück und will mit seiner Mannschaft in der neuen Spielzeit vor allem eines – ansehnlichen Fußball spielen.

Zufrieden trotz knapper Zeit Nur knapp drei Wochen blieben der SG Peitz bis zum ersten Pflichtspiel im Pokal in Markendorf – trotzdem zieht Mellack gegenüber FuPa ein positives Fazit: "Mit dem Verlauf der Vorbereitung sind wir sehr zufrieden, obwohl wir nur knapp drei Wochen Zeit hatten bis zu dem ersten Pflichtspiel im Pokal in Markendorf." Keine externen Zugänge, dafür Verstärkung aus der eigenen Jugend Auf dem Transfermarkt ist bei der SG Peitz wenig passiert – und das ist durchaus gewollt. "Neuzugänge gab es so an sich nicht", so Mellack. Stattdessen setzt der Trainer auf die eigene Nachwuchsarbeit: "Zwei, drei Spieler aus der eigenen Jugend werden in das erste Jahr Männerfußball vollständig mit integriert." Weitere Neuzugänge in der laufenden Transferperiode schließt er aus: "Es wird keine Neuzugänge in dieser Transferperiode geben."

Auch bei den Abgängen gibt sich Mellack klar und verweist auf die offene Kommunikation innerhalb des Teams: "Abgänge sind uns keine bekannt, und wenn, dann wären diese schon mit den Spielern kommuniziert gewesen, weil wir alle sehr offen und ehrlich miteinander umgehen." Anspruch: attraktiver Fußball mit Ballbesitz und Tiefenläufen Die Stärken seiner Mannschaft sieht Mellack klar im Spielaufbau: "Die Stärken unserer Mannschaft liegen vor allem im Flachspiel, Ballbesitz und Umschaltspiel in die Tiefe." Der Anspruch dahinter ist eindeutig formuliert: "Wir wollen attraktiven und ansehnlichen Fußball spielen und uns nicht verstecken."