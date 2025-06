Christoph Kramer meidet das Wort Karriereende

Christoph Kramer könnte in diesen Tagen einen Zweitwohnsitz in München melden. Am Samstag war Borussias Ex-Profi fürs ZDF beim Champions-League-Finale im Einsatz, am Mittwoch steht er wieder in der Allianz Arena am Mikrofon und ordnet das Nations-League-Halbfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal ein. Dazwischen jedoch hat es Kramer in die Sportschule Kaiserau verschlagen, wo er den Lehrgang für die Trainerlizenz A+ absolviert. Von dort nahm der 34-Jährige auch eine neue Folge des Podcasts „Copa TS“ mit Tommi Schmitt auf.