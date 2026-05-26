Christoph Jank: »Tut auch mir als Trainer immer wieder weh« Der langjährige Chefcoach der Bayernliga-U21 des SSV Jahn verabschiedet sich Richtung Heimat Wien und hält sich sie eigene Zukunft offen von Florian Würthele · Heute, 10:40 Uhr · 0 Leser

Gibt nach fünf Jahren das Traineramt beim SSV Jahn Regensburg II ab: Christoph Jank. – Foto: Felix Schmautz

Sieben Jahre in der Jahnschmiede, die letzten fünf Jahre als Cheftrainer der Bayernliga-U21: Entsprechend viele Erinnerungen und Emotionen sind mit dem Abschied von Christoph Jank vom SSV Jahn Regensburg verknüpft. Der 52-jährige Österreicher geht diesen Sommer zurück in seine Heimat nach Wien. Das steht schon seit mehreren Monaten fest. Vor seinem Abschied hat der ehemalige Fußballprofi dem Medienteam des SSV Jahn ein spannendes Interview gegeben.

2019 als neuer Übungsleiter der U17 zum SSV Jahn gestoßen, übernahm Jank zwei Jahre später die U21-Mannschaft. Und damit quasi das Sprungbrett zu den Profis. Die Herausforderung: Junge Talente so schnell wie möglich an die robuste Gangart im Herrenfußball zu adaptieren. „Der U17- oder U19-Fußball ist technisch vielleicht sauberer, weniger fehleranfällig. Die U21 ist dann Herrenfußball. Eine ganz andere Intensität. Unsere jungen Spieler sind anfangs in den Zweikämpfen oft noch naiv“, erzählt Jank.



Saison um Saison entwickelte sich die junge Jahn-Truppe während eines Jahres stetig weiter. Das schlug sich auch an den Ergebnissen nieder. Gutes Beispiel ist die zu Ende gegangene Saison. Kapitän Gebhard, Maul & Co. erwischten keinen guten Start, steckten lange Zeit in der Abstiegszone fest. Doch die Kurve – sowohl von den Leistungen als auch von den Ergebnissen her – zeigte nach oben. Letztlich schloss man die Spielzeit als Rangneunter und damit sogar noch auf einem einstelligen Tabellenplatz ab. Die „beste“ Saison unter Jank war gleich seine erste 2021/22, als der SSV Jahn II in der Bayernliga Süd Vierter wurde und die Vizemeisterschaft nur knapp verpasste.





„Ich habe lange genug selbst gespielt, ich weiß, was auf dem Platz abseits des Balles passiert. Diese Abgebrühtheit versuche ich ihnen auf ihrem Weg mitzugeben“, erklärt der Österreicher, der nach seiner Ankunft schnell warmgeworden ist mit der Stadt und den Leuten. „Es hat sich von Tag eins an richtig gut angefühlt“, sagt Jank rückblickend. Positiv hebt er die infrastrukturelle Weiterentwicklung des Trainingszentrums am Kaulbachweg in den letzten Jahren hervor. Worüber er sich sicher ist: Das künftige NLZ-Areal in Barbing/Rosenhof sei „der nächste ganz wichtige Schritt“ und werde der Jahnschmiede „nochmal einen riesigen Boost geben“.



Als Trainer eines Profi-Unterbaus erlebte es Christoph Jank zwangsläufig: Dass (Profi-)Träume platzen, dass es für den ein oder anderen ganz einfach nicht so läuft wie erhofft. Für junge Spieler ist das oft nicht einfach. Aber auch für den Coach selbst nicht, wie er verrät: „Das sind Gespräche, die nicht so einfach sind und die mich jedes Mal wieder ganz persönlich treffen.“ Im Nachwuchsbereich sei das sehr emotional, „da sitzen teilweise noch die Eltern mit im Raum, für die bricht da auch eine Welt zusammen“. In der U21 werde es etwas rationaler, weil die Spieler durch Feedback-Gespräche das ganze Jahr über wissen würden, wo sie stehen. „Dennoch es ist unfassbar schade, wenn wir einen Weg nicht weitergehen. Da ist die Enttäuschung bei den Jungs logischerweise riesig. Das tut auch mir als Trainer immer wieder weh.“









Insgesamt blickt Jank sehr positiv auf seine Zeit beim Jahn und in der Oberpfalz zurück: „Ich habe diese sieben Jahre hier total genossen, die Zeit ist unglaublich schnell verflogen.“ Auch der 52-Jährige selbst hat sich in gewisser Hinsicht weiterentwickelt. So berichtet er: „Was ich gelernt habe und was ein riesiger Entwicklungsschritt für mich war: Das Verlieren nicht mehr so nah an mich ranzulassen.“ Was er seinen Schützlingen stets versuchte mitzugeben: „Es gibt herausfordernde Phasen, aber der Fußball ist so schnelllebig. Es geht immer weiter.“



Nun also die Rückkehr in seine österreichische Heimat. An den Wochenenden erstmal frei zu haben, ohne das runde Leder, das werde er genießen: „Radfahren gehen, Sport treiben, ohne Gedanken an Fußball.“ Seine eigene Zukunft hält er sich zum jetzigen Zeitpunkt offen: „Berufliche Pläne habe ich noch gar keine, das lasse ich völlig offen auf mich zukommen.“ Natürlich wird Jank auch zukünftig den Weg des SSV Jahn intensiv weiterverfolgen. Einen großen Wunsch hat er, was auch die Jahnschmiede betrifft: „Mich würde es riesig freuen, wenn pro Jahr ein Spieler in der Profimannschaft aufschlägt und Stammspieler wird.“