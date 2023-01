Christoph Grof und Pascal Rataj wechseln zum FC Laiz

Der Kader des FC Laiz hat sich in der Winterpause verändert. In Sercan Özen verlässt uns ein Stürmer in Richtung SV Sigmaringen.

Sercan war in der Aufstiegssaison 21/22 mit 18 Toren und 4 Vorlagen maßgeblich an der Meisterschaft beteiligt und traf auch in der Hinrunde der Bezirksliga bereits sechs Mal.

Wir wünschen Sercan alles Gute!