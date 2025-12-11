Christoph Bender übernimmt ab der Saison 2026/2027

Christoph Bender wird ab Sommer 2026 neuer Trainer der Landesliga-Mannschaft des MFV. Der bisherige Coach der A-Junioren tritt damit die Nachfolge von Dominic Krümpelbeck an und folgt den Fußstapfen seines Vaters, der den MFV bereits von 2007 bis 2011 erfolgreich trainierte.

„Wir freuen uns über die Zusage von Christoph, der neben einem gewissen Stallgeruch auch wertvolle Erfahrungen aus Trainerstationen außerhalb des Vereins mitbringt“, erklärt Spielausschuss Michael Laier. „Mit dieser Entscheidung erhoffen wir uns zudem eine einfachere Einbindung unserer A-Junioren in die Seniorenteams.“