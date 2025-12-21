Christmas Cup: Peckeloh verliert Finale gegen Bezirksligist

32 Mannschaften werden am Wochenende (20./21. Dezember) um den Titel beim Christmas Cup von Suryoye Verl kämpfen. Titelverteidiger SC Verl II ist nicht dabei, dafür gehen die Westfalenligisten SC Peckeloh und FC Kaunitz sowie die Landesligisten Hövelhofer SV und SV Sodingen als Favoriten an den Start. Auch Bezirksliga 2-Tabellenführer Türkgücü Gütersloh dürfte ambitioniert sein.
So sieht der Spielplan aus:
Gruppe Petkau Küchen
Sa., 20.12.25 10:00 Uhr SV Suryoye Verl - VfB Fichte Bielefeld 1:5
Gruppe Provinzial
Sa., 20.12.25 10:12 Uhr FC Kaunitz - TuS Jöllenbeck 6:1
Gruppe Evims
Sa., 20.12.25 10:24 Uhr SC Peckeloh - Türk Gücü Sennestadt 2:2
Gruppe Petkau Küchen
Sa., 20.12.25 10:36 Uhr SJC Hövelriege - SV Spexard 0:3
Gruppe Provinzial
Sa., 20.12.25 10:48 Uhr SC Hicret Bielefeld - FC Dardania Gütersloh 1:0
Gruppe Evims
Sa., 20.12.25 11:00 Uhr FC Gütersloh II - SC Suryoye Delbrück 5:2
Gruppe Petkau Küchen
Sa., 20.12.25 11:12 Uhr VfB Fichte Bielefeld - SJC Hövelriege 3:1
Gruppe Provinzial
Sa., 20.12.25 11:24 Uhr TuS Jöllenbeck - SC Hicret Bielefeld 1:6
Gruppe Evims
Sa., 20.12.25 11:36 Uhr Türk Gücü Sennestadt - FC Gütersloh II 1:1
Gruppe Petkau Küchen
Sa., 20.12.25 11:48 Uhr SV Spexard - SV Suryoye Verl 3:4
Gruppe Provinzial
Sa., 20.12.25 12:00 Uhr FC Dardania Gütersloh - FC Kaunitz 1:3
Gruppe Evims
Sa., 20.12.25 12:12 Uhr SC Peckeloh - SC Suryoye Delbrück 8:0
Gruppe Petkau Küchen
Sa., 20.12.25 12:24 Uhr SV Spexard - VfB Fichte Bielefeld 1:6
Gruppe Provinzial
Sa., 20.12.25 12:36 Uhr FC Dardania Gütersloh - TuS Jöllenbeck 3:3
Gruppe Evims
Sa., 20.12.25 12:48 Uhr SC Suryoye Delbrück - Türk Gücü Sennestadt 0:10
Gruppe Petkau Küchen
Sa., 20.12.25 13:00 Uhr SV Suryoye Verl - SJC Hövelriege 1:2
Gruppe Provinzial
Sa., 20.12.25 13:12 Uhr FC Kaunitz - SC Hicret Bielefeld 0:4
Gruppe Evims
Sa., 20.12.25 13:24 Uhr FC Gütersloh II - SC Peckeloh 2:4
Gruppe Shisha Planet
Sa., 20.12.25 13:36 Uhr Delbrücker SC II - TuS Eintracht Bielefeld 5:0
Gruppe Fuluma
Sa., 20.12.25 13:48 Uhr Aramäer Harsewinkel - Kastrioti Stukenbrock 3:3
Gruppe Puzzle mobilE
Sa., 20.12.25 14:00 Uhr VfL Rheda - Azzurri Calcio Paderborn 2:4
Gruppe Shisha Planet
Sa., 20.12.25 14:12 Uhr Tur Abdin Gütersloh 1979 - Hövelhofer SV 1:2
Gruppe Fuluma
Sa., 20.12.25 14:24 Uhr TBV Lemgo - SC Wiedenbrück II 1:1
Gruppe Puzzle mobilE
Sa., 20.12.25 14:36 Uhr Türkgücü Gütersloh - SG Belle-Cappel-Leopoldstal 2:11
Gruppe Shisha Planet
Sa., 20.12.25 14:48 Uhr Hövelhofer SV - Delbrücker SC II 4:2
Gruppe Fuluma
Sa., 20.12.25 15:00 Uhr SC Wiedenbrück II - Aramäer Harsewinkel 0:2
Gruppe Puzzle mobilE
Sa., 20.12.25 15:12 Uhr SG Belle-Cappel-Leopoldstal - VfL Rheda 6:3
Gruppe Shisha Planet
Sa., 20.12.25 15:24 Uhr TuS Eintracht Bielefeld - Tur Abdin Gütersloh 1979 2:4
Gruppe Fuluma
Sa., 20.12.25 15:36 Uhr Kastrioti Stukenbrock - TBV Lemgo 4:1
Gruppe Puzzle mobilE
Sa., 20.12.25 15:48 Uhr Türkgücü Gütersloh - Azzurri Calcio Paderborn 4:0
Gruppe Shisha Planet
Sa., 20.12.25 16:00 Uhr Tur Abdin Gütersloh 1979 - Delbrücker SC II 0:6
Gruppe Fuluma
Sa., 20.12.25 16:12 Uhr TBV Lemgo - Aramäer Harsewinkel 2:2
Gruppe Puzzle mobilE
Sa., 20.12.25 16:24 Uhr Türkgücü Gütersloh - VfL Rheda 8:1
Gruppe Shisha Planet
Sa., 20.12.25 16:36 Uhr Hövelhofer SV - TuS Eintracht Bielefeld 5:2
Gruppe Fuluma
Sa., 20.12.25 16:48 Uhr SC Wiedenbrück II - Kastrioti Stukenbrock 1:2
Gruppe Puzzle mobilE
Sa., 20.12.25 17:00 Uhr Azzurri Calcio Paderborn - SG Belle-Cappel-Leopoldstal 0:4
Gruppe Elli Markt
Sa., 20.12.25 17:12 Uhr SC Halle - ASK Ahlen II 1:0
Gruppe Telya
Sa., 20.12.25 17:24 Uhr Suryoye Paderborn - DSC Gütersloh 2022 5:3
Gruppe Elli Markt
Sa., 20.12.25 17:36 Uhr FC Türk Sport Bielefeld - SC Hellas Bielefeld 8:0
Gruppe Telya
Sa., 20.12.25 17:48 Uhr SV Sodingen - KF Kosova Bielefeld 1991 6:2
Gruppe Elli Markt
Sa., 20.12.25 18:00 Uhr FC Türk Sport Bielefeld - ASK Ahlen II 3:0
Gruppe Telya
Sa., 20.12.25 18:12 Uhr SV Sodingen - DSC Gütersloh 2022 6:0
Gruppe Elli Markt
Sa., 20.12.25 18:24 Uhr SC Hellas Bielefeld - SC Halle 0:5
Gruppe Telya
Sa., 20.12.25 18:36 Uhr KF Kosova Bielefeld 1991 - Suryoye Paderborn 2:3
Gruppe Elli Markt
Sa., 20.12.25 18:48 Uhr ASK Ahlen II - SC Hellas Bielefeld 6:0
Gruppe Telya
Sa., 20.12.25 19:00 Uhr DSC Gütersloh 2022 - KF Kosova Bielefeld 1991 1:3
Gruppe Elli Markt
Sa., 20.12.25 19:12 Uhr SC Halle - FC Türk Sport Bielefeld 2:2
Gruppe Telya
Sa., 20.12.25 19:24 Uhr Suryoye Paderborn - SV Sodingen 2:3
Gruppe Elektro Beckhoff
So., 21.12.25 11:00 Uhr VfB Fichte Bielefeld - Türkgücü Gütersloh 6:2
Gruppe Deutsche Vermögensberatung
So., 21.12.25 11:12 Uhr SC Hicret Bielefeld - Aramäer Harsewinkel 4:1
Gruppe Argento
So., 21.12.25 11:24 Uhr SC Peckeloh - FC Kaunitz 3:2
Gruppe Handypoint GT
So., 21.12.25 11:36 Uhr SG Belle-Cappel-Leopoldstal - Suryoye Paderborn 3:2
Gruppe Elektro Beckhoff
So., 21.12.25 11:48 Uhr SV Sodingen - Delbrücker SC II 6:2
Gruppe Deutsche Vermögensberatung
So., 21.12.25 12:00 Uhr FC Türk Sport Bielefeld - Türk Gücü Sennestadt 1:1
Gruppe Argento
So., 21.12.25 12:12 Uhr Kastrioti Stukenbrock - SV Spexard 1:1
Gruppe Handypoint GT
So., 21.12.25 12:24 Uhr Hövelhofer SV - SC Halle 2:0
Gruppe Elektro Beckhoff
So., 21.12.25 12:36 Uhr Türkgücü Gütersloh - SV Sodingen 3:3
Gruppe Deutsche Vermögensberatung
So., 21.12.25 12:48 Uhr Aramäer Harsewinkel - FC Türk Sport Bielefeld 2:4
Gruppe Argento
So., 21.12.25 13:00 Uhr FC Kaunitz - Kastrioti Stukenbrock 4:1
Gruppe Handypoint GT
So., 21.12.25 13:12 Uhr Suryoye Paderborn - Hövelhofer SV 4:2
Gruppe Elektro Beckhoff
So., 21.12.25 13:24 Uhr Delbrücker SC II - VfB Fichte Bielefeld 5:2
Gruppe Deutsche Vermögensberatung
So., 21.12.25 13:36 Uhr Türk Gücü Sennestadt - SC Hicret Bielefeld 3:2
Gruppe Argento
So., 21.12.25 13:48 Uhr SV Spexard - SC Peckeloh 1:3
Gruppe Handypoint GT
So., 21.12.25 14:00 Uhr SC Halle - SG Belle-Cappel-Leopoldstal 2:3
Gruppe Elektro Beckhoff
So., 21.12.25 14:12 Uhr Delbrücker SC II - Türkgücü Gütersloh 4:4
Gruppe Deutsche Vermögensberatung
So., 21.12.25 14:24 Uhr Türk Gücü Sennestadt - Aramäer Harsewinkel 4:3
Gruppe Argento
So., 21.12.25 14:36 Uhr SV Spexard - FC Kaunitz 2:0
Gruppe Handypoint GT
So., 21.12.25 14:48 Uhr SC Halle - Suryoye Paderborn 3:5
Gruppe Elektro Beckhoff
So., 21.12.25 15:00 Uhr VfB Fichte Bielefeld - SV Sodingen 3:2
Gruppe Deutsche Vermögensberatung
So., 21.12.25 15:12 Uhr SC Hicret Bielefeld - FC Türk Sport Bielefeld 3:3
Gruppe Argento
So., 21.12.25 15:24 Uhr SC Peckeloh - Kastrioti Stukenbrock 5:1
Gruppe Handypoint GT
So., 21.12.25 15:36 Uhr SG Belle-Cappel-Leopoldstal - Hövelhofer SV 3:2
Viertelfinale
So., 21.12.25 16:30 Uhr Türk Gücü Sennestadt - SV Sodingen 5:1
So., 21.12.25 16:47 Uhr SG Belle-Cappel-Leopoldstal - SV Spexard 10:0
So., 21.12.25 17:04 Uhr SC Peckeloh - FC Türk Sport Bielefeld 7:1
So., 21.12.25 17:21 Uhr VfB Fichte Bielefeld - Suryoye Paderborn 5:2
Halbfinale
So., 21.12.25 17:38 Uhr Türk Gücü Sennestadt - SG Belle-Cappel-Leopoldstal 2:1
So., 21.12.25 17:55 Uhr SC Peckeloh - VfB Fichte Bielefeld 5:2
Spiel um Platz 3
So., 21.12.25 18:20 Uhr Türk Gücü Sennestadt - VfB Fichte Bielefeld 5:4 n. N.
Finale
So., 21.12.25 18:37 Uhr SG Belle-Cappel-Leopoldstal - SC Peckeloh 7:6 n. N.