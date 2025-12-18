 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: Suryoye Verl

Christmas Cup: B-Ligist veranstaltet großes OWL-Hallen-Event

In Ostwestfalen veranstaltet ein Verler B-Ligist zum zweiten Mal ein großes Hallenturnier.

Verlinkte Inhalte

Christmas Cup
ASK Ahlen II
VfB Fichte Bielefeld
Eintracht Bi
Kosova Bi

32 Mannschaften werden am Wochenende (20./21. Dezember) um den Titel beim Christmas Cup von Suryoye Verl kämpfen. Titelverteidiger SC Verl II ist nicht dabei, dafür gehen die Westfalenligisten SC Peckeloh und FC Kaunitz sowie die Landesligisten Hövelhofer SV und SV Sodingen als Favoriten an den Start. Auch Bezirksliga 2-Tabellenführer Türkgücü Gütersloh dürfte ambitioniert sein.

So sieht der Spielplan aus:

Aufrufe: 018.12.2025, 10:00 Uhr
redAutor