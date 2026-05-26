Christl überragt: Die Elf des Jahres der KOL Werra-Meißner Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Moritz Ziegler

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists gepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließt in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Im Tor steht Jan-Ole Riesinger vom TSV Waldkappel. Der Schlussmann wurde achtmal in die Elf der Woche gewählt und sichert sich damit den Platz zwischen den Pfosten. In der laufenden Saison kam Riesingerauf 24 Einsätzen. Die Dreierkette bilden Roy Keßebohm vom FC Großalmerode, Patrick Aldinger von der TSG Bad Sooden-Allendorf und Lukas Burgener von der SG Meißner. Keßebohm wurde achtmal nominiert und steuerte als Abwehrspieler starke fünf Tore und sechs Assists bei. Aldinger kam auf sechs Nominierungen sowie 13 Tore und drei Vorlagen, Burgener wurde fünfmal berücksichtigt und verbuchte sieben Treffer sowie drei Assists.

Im Mittelfeld führt Philipp Christl von der SG Meißner die Auswahl an. Mit zwölf Nominierungen ist er der am häufigsten berücksichtigte Spieler dieser Elf und sammelte dazu zwölf Tore sowie drei Assists. Neben ihm steht sein Teamkollege Lucas Thümling, der siebenmal in die Elf der Woche gewählt wurde und sieben Treffer sowie drei Vorlagen vorweisen kann. Komplettiert wird die Reihe von Rene Rueppel vom SC Niederhone, der mit zwölf Toren und 15 Assists auch offensiv glänzte, sowie Marlon Ludwig von der SG Wehretal mit neun Toren und sieben Vorlagen. Im Angriff steht Sezer Özen vom FC Großalmerode. Der Offensivspieler wurde sechsmal nominiert und erzielte 16 Treffer bei vier Assists. Neben ihm stehen Felix Ewald von der SG Wehretal, der auf 14 Tore und acht Vorlagen kommt, sowie Jannik Thrun von der SG Meißner, der mit 19 Treffern und neun Assists die meisten Scorerpunkte dieses Sturmtrios sammelte.