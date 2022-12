Christkindlesmarkt & Max Morlock Bin ich "schuld" am Max-Morlock-Stadion?

Welcher Fußball kennt diese Worte von Herbert Zimmermann nicht:

„Sechs Minuten noch im Wankdorf-Stadion in Bern, keiner wankt, der Regen prasselt unaufhörlich hernieder, es ist schwer, aber die Zuschauer, sie harren nicht aus. Wie könnten sie auch – eine Fußball-Weltmeisterschaft ist alle vier Jahre und wann sieht man ein solches Endspiel, so ausgeglichen, so packend. Jetzt Deutschland am linken Flügel durch Schäfer. Schäfers Zuspiel zu Morlock wird von den Ungarn abgewehrt – und Bozsik, immer wieder Bozsik, der rechte Läufer der Ungarn am Ball. Er hat den Ball – verloren diesmal, gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball – abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen – Rahn schießt – Tooooor! Tooooor! Tooooor! Tooooor!“

Und jeder der das hört, bekommt dabei diese wohlige Erpelpelle.

Hätte Schäfer nicht ein Zuspiel auf Morlock versucht, wer weiß, wie das Finale 54 ausgegangen wären.

Und um diesen Max Morlock bzw. das Stadion, das nach ihm benannt ist, geht es heute. Die Heimspielstätte des „Glubbs“ aus Nürnberg trug viele Namen. U.a. hieß es lange Frankenstadion, bis es eine Reihe von Sponsoren-Namen bekam. Die Fans des FCN wünschten sich dagegen lange nichts sehnlicher, als das ihr Wohnzimmer nach einem der größten Namen der Vereinsgeschichte benannt wird: Max Morlock.

2017 war es dann soweit und das Stadion wurde offiziell nach dem Weltmeister von 1954 benannt.

Doch warum? Bin ich etwa daran schuld? Ich erzähle euch die Geschichte dazu:

Es begab sich aber zu der Zeit, dass meine Anvertraute und ich im Dezember 2016 den Christkindlesmarkt zu Nürnberg besichtigen wollten.

Einer von uns beiden, ich sage nicht wer, stieß absolut zufällig ein paar Tage vor Fahrtantritt auf den Spielplan der zweiten Liga. Dieser bescherte dem Club aus Nürnberg ein Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Wir müssten dafür nur ein paar Stunden früher als geplant nach Nürnberg aufbrechen.

Nun war guter Rat teuer, denn derjenige, der das Spiel entdeckt hatte und auch gerne hinwollte, war sich ziemlich sicher, dass der Andere nicht wirklich große Lust auf ein Fußballspiel im Dezember haben würde. Was also tun? Am besten die Tatsache ausspielen, dass der Partner für niedliche Ideen zugänglich ist. Was könnte man denn Süßes und Tapsiges tun, um dieses Spiel in die eigene Statistik zu bekommen?

Ein Bild malen! Das kommt immer gut. Und an dieser Stelle sei es aufgelöst: Ich war derjenige, der das Spiel gerne mitnehmen wollte. Ich pinselte also in kindlicher Art und Weise meinen Wunsch auf ein Stück Papier, kaufte noch etwas Bestechungsschokolade und überreichte beides.

Diesen Argumenten hätte niemand etwas entgegen setzten können und so befanden wir uns am 03.12.2016 in den Morgenstunden auf dem Weg nach Franken. Die Autobahn war vom nächtlichen Schneeregen pitschnass und die noch tief stehende Sonne spiegelte sich brachial auf dem feuchten Untergrund. Im Grunde war die Fahrt bis zum Wechsel auf die A9 ein kompletter Blindflug und wie durch ein Wunder kamen wir da ohne Blech- oder Personenschaden raus.

Wir erreichten die fränkische Metropole frühzeitig und konnten das Auto für faire 3 € unweit des Stadions parken. Über die vereisten Wege einer Kleingartenkolonie schlurften wir zum Eingang, holten unsere hinterlegten Tickets ab und vielleicht wollte einer von uns beiden, ich sage auch wieder nicht, wer, einen Max-Morlock-Schal kaufen.

Dann betraten wir das Stadion, das damals noch „Stadion Nürnberg“ hieß und eigentlich auf einen neuen Sponsoren wartete. Ich kannte das Stadion schon, denn ich war einige Jahre zuvor mit Hertha hier, aber ich freute mich trotzdem unglaublich, dem Spiel heute beizuwohnen. Ich mag dieses Stadion und ich liebe die Hymne der Nürnberger. Wenn „Die Legende lebt“ erklingt und das Stadion mitschmettert, steigt dieses Kribbeln in mir auf. Dieser Schauer, der immer dann Auftritt, wenn wahre Fußballstimmung aufkommt. Dafür nimmt man auch mal 32 € pro Eintrittskarte in Kauf. Denn soviel hatten wir für unsere Plätze im Oberrang bezahlt.