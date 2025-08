Christine Plösser ist das soziale Bindeglied der SVW Mainz

"Ich bin zum Verein gekommen, weil mein ältester Sohn in der E-Jugend von Mombach nach Weisenau gewechselt ist", sagt Christine Plösser. Auch bei der FVgg 03 Mombach habe sie sich bereits engagiert und sich anfangs gegen einen Wechsel ausgesprochen. Doch wie Plösser berichtet, sei nicht nur ihr Sohn, sondern auch sie selbst schnell bei der SVW Mainz integriert worden und habe auf Anfrage des Trainers erste Aufgaben übernommen. Abgesehen von zwei Jahren bei der TSG Hechtsheim ist Plösser damit im 17. Jahr für die Sportvereinigung Weisenau aktiv – während ihre Söhne Mike und Marcel Plösser, die ebenfalls für den Verein und zuletzt bei der TSG Hechtsheim auf dem Platz standen, heute nicht mehr das Trikot der SVW Mainz tragen. Mit Blick auf ihr vereinsübergreifendes Engagement fasst die Betreuerin der zweiten Mannschaft zusammen: "Das war schon immer so. Es gehört einfach zu mir". Die Vielzahl an Aufgaben, die Plösser heute übernimmt, sei jedoch das Ergebnis einer jahrelangen Entwicklung, bei der erst nach und nach immer mehr Tätigkeiten hinzugekommen seien.

Zu ihren vielfältigen Aufgaben im Verein sagt Christine Plösser: "Ich betreue die komplette zweite Mannschaft und helfe auch in der ersten Mannschaft aus, wenn die Betreuer dort im Urlaub sind". Im Umgang mit den Spielern sei es ihr besonders wichtig, stets ein offenes Ohr zu haben – um ihnen sowohl auf als auch neben dem Platz mit Rat und Unterstützung zur Seite stehen zu können. Darüber hinaus versuche sie, bei Konflikten als Bindeglied zwischen Mannschaft, Mannschaftsrat und Trainerteam zu vermitteln. Während der Heimspiele kümmere sie sich um das leibliche Wohl der Anwesenden. So liege die Verantwortung für die Küche in ihren Händen, wobei sie selbst den Verkauf von Speisen und Getränken übernehme. Im Fall von Verletzungen versorge sie die Spieler direkt auf dem Spielfeld. Auch organisatorische Aufgaben im Hintergrund gehörten zu ihrem Zuständigkeitsbereich: So trage sie die Ergebnisse der Spiele im DFBnet ein, schließe die Kabinen auf und fungiere bei Heimspielen der zweiten Mannschaft als Kontaktperson für den Schiedsrichter. "Ich bin eigentlich bei jedem Training und Spiel vor Ort", sagt Plösser abschließend. Dabei sei sie jedoch nie als Fußballspielerin oder Trainerin aktiv gewesen. "Meine liebste Sportart war früher Handball – ich habe bis zur B-Jugend gespielt und war in der Rheinhessenauswahl", erzählt sie. In ihrer aktiven Zeit – auch als Hockeyspielerin und in anderen Mannschaftssportarten – habe sie gelernt, wie wichtig das Engagement im Hintergrund für das Funktionieren einer Mannschaft sei.

Vom Kreispokalsieg zum Aufstieg: Höhepunkte einer gemeinsamen Entwicklung

Zu den Höhepunkten in Plössers Zeit im Verein gehöre eindeutig der Kreispokalsieg der zweiten Mannschaft der SVW Mainz im Jahr 2023. Diese spielte damals noch in der C-Klasse und ist nach zwei Jahren in der B-Klasse in der Saison 2024/25 nun in die A-Klasse aufgestiegen. Überhaupt sei die im zweiten Anlauf geglückte Etablierung der zweiten Mannschaft eine der besten Entwicklungen innerhalb des Vereins, da sie die aus der A-Jugend kommenden Spieler für die erste Mannschaft aufbauen und somit zu einer erfolgreichen Jugendarbeit beitragen könne. Insgesamt sehe Plösser, dass sich der Zusammenhalt und die Familiarität im Verein in den vergangenen Jahren intensiviert habe. So erinnere sie sich gerne an den zweiten Jahrgang der C-Jugend, der in seinem ersten B-Jugend-Jahr 2012/13 zwar den Abstieg aus der Bezirksliga wegstecken musste, im darauffolgenden Jahr jedoch als Mannschaft zusammenblieb und mit einem deutlichen Vorsprung direkt wieder aufsteigen konnte. "Wir haben damals gesagt, dass wir gemeinsam wieder angreifen, und die Mannschaft hat das großartig geschafft", resümiert Plösser.

Anouar Boukhallouk, Spieler der zweiten Mannschaft der SVW Mainz II, erinnert sich: "Schon bei meiner ersten Begegnung mit Christine, in meinem ersten A-Jugend-Jahr, habe ich mich direkt warm aufgenommen gefühlt, denn sie hat sich sofort hilfsbereit um mich gekümmert". Ihm sei bewusst, wie vielfältig die Aufgaben seiner Betreuerin seien und dass sie an Spieltagen gemeinsam mit dem Trainerteam bereits lange vor den Spielern vieles zu erledigen habe. "Für uns ist Christine alles – sie ist ein herzensguter Mensch und eine echte Bereicherung. Mit ihr kann jeder auch abseits des Platzes über alles sprechen", betont Boukhallouk. Zu den schönsten gemeinsamen Momenten zähle dabei für ihn eine Überraschungsfeier zu Plössers Geburtstag, bei der die Mannschaft ihr in der Kabine einen Kuchen überreichen konnte.

Familiär verbunden – auf und neben dem Platz

"Die Anerkennung in der gesamten Aktivenabteilung ist für mich deutlich spürbar – die Spieler bedanken sich auch für meine Arbeit", sagt Christine Plösser. Es seien nicht große Geschenke, die für sie zählten, sondern kleine Zeichen der Wertschätzung – solche, denen man anmerke, dass sie von Herzen kommen. Für Plösser zeichne sich die SVW Mainz gerade durch das persönliche Bemühen um jede Person im Verein aus. Genau das sei auch das, was sie selbst einzubringen versuche. "Es geht um Erfolge, es geht um Leistung – aber es geht eben auch um den familiären Zusammenhalt", betont sie. Ohne zwischenmenschliche Bindung und den Willen zur gemeinsamen Stärke lasse sich sportlicher Erfolg nicht realisieren. Auch für ihr eigenes Engagement sei diese Atmosphäre von Bedeutung. "Wir haben hier viel Spaß, wir lachen oft gemeinsam – und wenn es mal Streitigkeiten gibt, dann sprechen wir darüber", erklärt sie. Die Zeit bei der SVW sei für sie daher auch ein Ausgleich zu ihrer Arbeit als Erzieherin und biete neben vielen lustigen Momenten einen Raum für vertrauensvolle Gespräche. "Natürlich ist es manchmal anstrengend und stressig, aber selbst dann fühle ich mich wohl", sagt die Betreuerin. Immer wieder kämen auch ehemalige Spieler zu Besuch zurück. "Es ist dann so, als wären sie nie weg gewesen. Ehemalige sind hier genauso herzlich willkommen wie aktive Spieler", sagt Plösser abschließend.

1. Mich motiviert es, im Verein ehrenamtlich tätig zu sein, weil...

"ich mich wohlfühle und die familiäre Atmosphäre sehr schön ist."

2. Das schätze ich an meinem Verein: ...

"den Zusammenhalt und die positive Kommunikation."

3. Diese Mannschaft sollte unbedingt einmal gegen meinen Verein auflaufen: ...

"Würde ich nach dem Trainer gehen, wäre es Bayern München. Entscheide ich aber nach den Spielern, dann eher Eintracht Frankfurt, der 1. FC Kaiserslautern oder Mainz 05. Ein Rhein-Main-Derby fände ich schön."

